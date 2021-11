Ellgau pflanzt Dorflinde als Symbol der Weiterentwicklung der Gemeinde

Plus In Ellgau gibt es eine Feier für die neue Dorflinde. Wie die Gemeinde Ellgau ihre Dorfentwicklung erfolgreich weiter vorantreibt.

Musikalischer Empfang für die neue Dorflinde: Die Gemeinde Ellgau lud zum Standkonzert und die Musikkapelle unter der Leitung von Manfred Braun trug zur musikalischen Umrahmung einer besonderen Feierstunde bei, zu deren Entstehung nach Bürgermeisterin Christine Gumpp mehrere Komponenten beitrugen. Warum Ellgau Grund zum Feiern hatte.