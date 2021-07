Pfarrer Hermann-Josef Lampart wird in Ellgau beigesetzt

Plus Viele Menschen erwiesen dem beliebten Seelsorger und Ehrenbürger von Ellgau, Pfarrer Hermann-Josef Lampart, die letzte Ehre.

Viele Menschen nahmen bei der Beisetzung auf dem Ellgauer Friedhof Abschied von Pfarrer Hermann-Josef Lampart. Von 1988 bis zum Jahre 2000 war der beliebte Seelsorger zuständig für die Pfarrgemeinden Christkönig in Nordendorf und St. Ulrich in Ellgau. Die Ellgauer verdanken Lampart den Neubau ihrer Kirche.