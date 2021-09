Ellgau

vor 50 Min.

Stadtradeln: Ellgau erradelt über 30.000 Kilometer

So sehen Siegerinnen uns Sieger aus: (von links) Lore Steppich, Andrea Gumpp und Georg Schmid waren die erfolgreichsten Teilnehmer aus Ellgau beim Stadtradeln.

Plus Ellgau macht beim Stadtradeln mit. Und wird nur von größeren Gemeinden, Märkten und Städten übertroffen. In einer Kategorie liegt die Gemeinde sogar ganz vorne.

Von Rosmarie Gumpp

Bereits im Januar dieses Jahres erhielt Bürgermeisterin Christine Gumpp die Einladung des Fahrradbeauftragten des Landratsamtes Augsburg zur Teilnahme am bundesweiten Stadtradeln, einer Kampagne des Klimabündnisses. Dabei ging es darum, möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Ellgauer Rathauschefin meldete ihre Gemeinde an, denn mit dem Fahrrad konnte man auch bei steigenden Inzidenzwerten alleine oder in der Gruppe unterwegs sein. Die Ellgauerinnen und Ellgauer waren mit Eifer dabei und erradelten im dreiwöchigen Aktionszeitraum 31.953 Kilometer. Mit diesem Ergebnis landete die Gemeinde auf dem achten Platz, davor waren nur große Gemeinden, Märkte und Städte.

