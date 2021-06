Zwei neue Feldahorne für Ellgau

Der Landschaftspflegeverband hat zwei Feldahorne am Sportplatz gepflanzt. Sie sind Teil eines Projekts für den ganzen Landkreis Augsburg.

Vor zwölf Jahren startete der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg (LPV) das Projekt "1000 Bäume für die Zukunft" zusammen mit dem Naturpark Augsburg Westliche Wälder. In dieser Pflanzsaison wurden in acht Gemeinden vom LPV 25 Bäume gepflanzt. Mit dabei war Ellgau mit zwei Feld-Ahornen, die am Sportplatz eine neue Heimat gefunden haben. Sie wurden jetzt von Bürgermeisterin Christine Gumpp, Landrat Martin Sailer, Jürgen Käsmayr von der Kreissparkasse Augsburg, LPV-Vorstandsmitglied Toni Brugger und LPV-Fachkraft Melanie Herz inspiziert. "Das Angebot des LPV haben wir dankend angenommen, um unseren Ort zu verschönern und ökologisch aufzuwerten", so Gumpp.

Der Feldahorn hat viele gute Eigenschaften

Der Feldahorn ist ein robuster und ökologisch wertvoller Baum, der bis zu 200 Jahre alt werden kann. Im Frühling stellen die zahlreichen Blüten des Gehölzes reichlich Nektar und Pollen für Bienen, Hummeln und weitere Insekten bereit. Gleichzeitig dient der "Baum des Jahres 2015" durch seinen strauchartigen Wuchs als Rückzugs- und Nistgelegenheit für Vögel. (AZ)