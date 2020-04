vor 52 Min.

Ellgaus Bürgermeister Manfred Schafnitzel sattelt um

Die Schlüssel zum Rathaus hat der Ellgauer Noch-Chef schon abgegeben. Er hat schon viele Pläne für die Zeit nach der Politik.

Von Steffi Brand

Im Grunde genommen ist Manfred Schafnitzel, der noch amtierende Bürgermeister von Ellgau, bereits seit über einer Woche im „Vorruhestand“, wie er lachend erklärt. Vor etwa eineinhalb Wochen hat er die Schlüssel zum Rathaus abgegeben. Dort bahnt sich gerade die noch amtierende Zweite Bürgermeisterin, Christine Gumpp, ihren Weg in die Rolle der Ersten Bürgermeisterin, die sie ab 1. Mai innehaben wird. Was dem scheidenden Bürgermeister geblieben ist von seiner 30-jährigen Tätigkeit im Amt ist die Bürgermeister-Post, die noch bis Freitag in seinem Briefkasten landet.

Wenn er nun mit dem Fahrrad durch Ellgau fährt, bringt Schafnitzel sie ins Rathaus. Auf seinem Elektrofahrrad, das er sich bereits im Sommer 2019 angeschafft hat - wird man den 71-Jährigen künftig öfter sehen, verrät er, denn für das Radfahren möchte er sich im Ruhestand Zeit nehmen. Aktuell tourt er durch die nähere Umgebung, wie beispielsweise mit seiner Frau Maria zum Eisessen nach Donauwörth. Zuhause bemüht er sich darum, sich mit seinem neuen Fahrradnavi anzufreunden, das ihn künftig auch auf weitere Touren begleiten soll.

Kurs nehmen auf die Seenlandschaft Bayerns

Schafnitzels Plan ist ambitioniert: Gemeinsam mit seiner Frau Maria und den zwei Elektrorädern im Gepäck will er Kurs nehmen auf die Seenlandschaft Bayerns. Die Seen des Freistaats will er dann mit dem Fahrrad umrunden. Zudem würde er anschließend gerne zurück nach Hause radeln, während seine Frau mit dem Auto heimfährt. „Ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht“, verrät Schafnitzel. Aber die Idee könnte künftig durchaus Gestalt annehmen, schließlich habe er genau für diese Dinge nun Zeit. Zeit ist ohnehin ein Schlüsselfaktor für den 71-Jährigen, den zwar in den letzten Amtstagen und Amtsstunden die Wehmut plagte, der jedoch jetzt bereits sagen kann: „Ich bin froh, dass es zu Ende ist.“ Eine feierliche Verabschiedung samt einem einmaligen Präsent, das nun im Garten weilt, gab es bereits im Zuge einer Gemeinderatssitzung - mit dem gebotenen Corona-Abstand, versteht sich. Wenn die Einschränkungen geringer werden, könne er auch wieder anderweitig seine Zeit verbringen, beispielsweise mit seinen fünf Enkelkindern im Alter zwischen drei und 13 Jahren. Zudem nimmt er sich Zeit zum Zeitunglesen und auch in der Landwirtschaft, die er im Jahr 2014 an seinen Sohn übergeben hat, findet er weiterhin Beschäftigung.

Langweilig wird’s Schafnitzel nicht

Kurzum: Langweilig wird’s Schafnitzel nicht. Und noch etwas wird nicht passieren. „Aus der Politik werde ich mich komplett raushalten“, verspricht der 71-Jährige. Auch in den Ortsvereinen, in denen er Mitglied ist, wird er sich nicht mehr und nicht weniger einbringen als in der Vergangenheit. Anstatt seine Nachfolgerin regelmäßig im Rathaus zu besuchen, wird der scheidende Bürgermeister eher vorbeiradeln und sich denken „oje, heute ist der lange Tag im Amt“, verrät er mit Rückbesinnung auf seine eigene Amtszeit. Am wenigsten werde er die die Abendtermine vermissen.

Wenn er tagsüber am Rathaus und am Kindergarten vorbeifährt, wird er den Kindern dort gerne zuwinken. Aufgrund der Corona-Krise war eine Verabschiedung nicht möglich. Doch im Abschiedsbrief der Kinder an den Rathauschef steht eine ganze Liste an Danksagungen unter anderem auch diese: „Danke für das Pfeifen im Treppenhaus (dann wussten wir, dass Sie da sind)“ steht unter anderem auf der Karte geschrieben. Und der 71-Jährige gibt zu, dass das Pfeifen ganz typisch für ihn sei. Künftig pfeift der Rathauschef von einst nicht mehr im Treppenhaus des Rathauses, sondern durch die Lande - und zwar beim Radeln.

