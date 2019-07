00:32 Uhr

Eltern mussten schnell sein

Online-Anmeldung zum Ferienprogramm

Zum ersten Mal lief die Anmeldung für das Ferienprogramm in Neusäß ausschließlich online über das Internet. Früher musste man sich über eine Telefonnummer zur Anmeldung durchkämpfen. Zwar startete das Verfahren auch diesmal pünktlich um 8 Uhr am vergangenen Samstag, aber das Dauerwählen am Telefon und Warten auf das Freizeichen blieben den Eltern erspart.

Nach der Registrierung aller nötigen Daten konnten die Kurse gebucht werden. Allerdings musste man um 8 Uhr starten, wenn man noch die Auswahl haben wollte. So waren manche Aktivitäten bereits um 8.15 Uhr ausgebucht, zum Beispiel das Camping im Titania, der Knigge-Kurs, das Brotbacken, die Seifenwerkstatt oder der Aufenthalt auf dem Pferdehof. Probleme gab es wohl vereinzelt für diejenigen, die sich nicht über PC, sondern per Handy anmelden wollten. Insgesamt dürfte die Umstellung auf die Online-Anmeldung eine deutliche Verbesserung sein. (dav)

