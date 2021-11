Emersacker

Emersacker: Diese Investitionen stehen in der Gemeinde an

Plus Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Emersacker wurde der neue Investitionsplan präsentiert. Wofür die Gemeinde ihr Geld ausgeben will und was sich für Hundehalter ändert.

Von Simone Kuchenbaur

Für das Mansardengebäude im Schloss will Emersacker tief in die Tasche greifen. Das wird mit 750.000 Euro der größte Posten auf der Ausgabenseite sein, wie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung klar wurde. Doch nicht nur dafür will die Gemeinde eine Menge Geld ausgeben.

