Emersacker

11:30 Uhr

Emersacker rechnet mit 2,6 Millionen Euro für eigene Kläranlage

Die Kläranlage in Welden (Bild) ist sanierungsbedürftig. An eine neu gebaute Anlage will Emersacker nicht angeschlossen werden.

Plus Die Gemeinde Emersacker hat nachgerechnet. Ein Anschluss an die Weldener Kläranlage könnte teurer werden. Damit ändern sich die Pläne.

Von Simone Kuchenbaur

Noch besteht für die Gemeinde Emersacker zwar keine Dringlichkeit in Sachen Kläranlage. Eine Grundsatzentscheidung wurde in der Gemeinderatssitzung aber dennoch getroffen: An die Weldener Kläranlage soll Emersacker nicht angeschlossen werden. Bürgermeister Karl-Heinz Mengele hat vor Kurzem noch einmal nachgerechnet.

