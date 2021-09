Fahrraddiebe schlagen in Emersacker zu

Aus einem Carport werden drei Fahrräder auf einmal gestohlen. Die Tat ist am Dienstag zwischen 6 und 9 Uhr passiert.

Fahrraddiebe haben am Dienstag in Emersacker zugeschlagen. Die Täter stahlen gleich drei Räder auf einmal aus einem Carport an der Hauptstraße.

Laut Polizei ist der Diebstahl im Zeitraum zwischen 6 und 9 Uhr passiert. Die Fahrräder standen ungesichert unter dem Carport. Die Örtlichkeit ist von der Straße aus frei zugänglich. Bei den Rädern handelt es sich um ein grünes Kinderrad der Marke "scool", ein grünes Bulls-Damenrad sowie ein blaues Cube-Fahrrad. Der Zeitwert der Räder wird auf knapp 1000 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)