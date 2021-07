Ford-Fahrer übersieht in Emersacker einen Rennradler

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Emersacker stürzt ein 60-Jähriger von seinem Rad. Dank seines Helms wird der nur leicht verletzt.

Einen Rennradfahrer hat ein 63-Jähriger am Montag in Emersacker übersehen. Glücklicherweise trug der 60-Jährige einen Helm.

Der 63-jähriger Ford-Fahrer war laut Polizei um 17 Uhr auf der Hauptstraße in Emersacker Richtung Wertingen unterwegs. An der Einmündung zur Straße An der Laugna wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er einen auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg fahrenden entgegenkommenden Rennradfahrer. Der Ford stieß gegen das Hinterrad des Rennrades, weshalb der 60-Jährige vom Rad stürzte. Aufgrund eines getragenen Helms verletzte sich der Radler nur leicht. Er wurde zusammen mit seinem Rad von der Ehefrau abgeholt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 1100 Euro. (thia)