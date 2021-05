Emersacker

Gemeinderat lehnt neue Pferdehalle in Emersacker ab

Auf diesem Gelände links am Ortsrand ist die Bewegungshalle für Pferde geplant. Der Gemeinderat lehnte das Vorhaben einstimmig ab.

Plus Eine große Bewegungshalle für Pferde will ein Bauherr am Ortsrand von Emersacker schaffen. Doch das Gremium sieht Klärungsbedarf. Das gilt auch für das Thema Vereinszuschüsse.

Von Simone Kuchenbaur

Den Bau einer Bewegungshalle für Pferde im Außenbereich von Emersacker lehnte der Gemeinderat Emersacker in seiner letzten Sitzung einstimmig ab. Grund hierfür war aber, dass etliche fachliche Details nicht abgeklärt sind und Unterlagen, die der Bauherr nachreichen wollte, nicht im Gremium eingetroffen waren.

