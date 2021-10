Hohe Auszeichnung: Bundesverdienstkreuz für Siegfried Karner

Siegfried Karner aus Emersacker engagiert sich für berufliche Weiterbildung und auch für die Kirchengemeinde. Nun wurde ihm eine besondere Ehre zuteil.

Seine Liebe und sein Engagement gehören seiner Heimatgemeinde Emersacker und dort vor allem der Kirche St. Martin - aber auch dem Handwerk des Schweißens. Für seine vielfachen Verdienste hat Siegfried Karner jetzt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus den Händen von Familien- und Sozialministerin Carolina Trautner im Rokokosaal der Regierung von Schwaben entgegennehmen können.

Trautner sagte in ihrer Laudatio, Karner engagiere sich seit Jahrzehnten in den verschiedenen Bereichen in seiner Heimatgemeinde Emersacker sowie in zahlreichen berufsbezogenen Funktionen und hier vor allem auf dem Gebiet der Ausbildungs- und Nachwuchsförderung. Siegfried Karner war bis zur seinem Eintritt in den Ruhestand als Diplomingenieur bei der Landesgewerbeanstalt (LGA) in Augsburg tätig, zuletzt als deren stellvertretender Leiter.

Karner war Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender

Außerdem ist er seit Mai 1983 Mitglied beim „DVS – Deutschen Verband für Schweißen und verwandte Verfahren“. Schon kurz darauf wurde er in den Vorstand gewählt. Der Verband engagiert sich hauptsächlich in der beruflichen Weiterbildung. Ab 1997 engagierte sich Siegfried Karner im Bezirksverband Schwaben des DVS, wo er bis zum Jahr 2003 Geschäftsführer war.

Von 2004 an zeichnete Karner als Vorstandsvorsitzender des Bezirksverbands Schwaben und heute als einer von vier Stellvertretern des Vorstandsvorsitzenden verantwortlich. Doch nicht dem Schweißen allein gilt sein ehrenamtliches Engagement.

Seit 2014 ist er Kirchenpfleger in St. Martin

In Emersacker hat Siegfried Karner seit 2014 das Amt des Kirchenpflegers bei der katholischen Kirchenstiftung „St. Martin“. Als Gründungsmitglied der Volkshochschule Emersacker-Heretsried engagiert er sich zudem bis heute ehrenamtlich im Programmausschuss. (AZ)

Lesen Sie dazu auch