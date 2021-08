Emersacker

Kiesabbau im Wald beim Emersacker: Fugger-Stiftung zieht Antrag zurück

Plus Der Plan, im Wald bei Emeracker Sand und Kies abzubauen, hatte für viele Diskussionen gesorgt. Nun ist das Projekt vom Tisch.

Von Simone Kuchenbaur

Erfreuliche Nachrichten hatte Emersackers Bürgermeister Karl-Heinz Mengele in der vergangenen Gemeinderatssitzung: Die Fugger'schen Stiftungen haben ihre Voranfrage zum Trockenabbau von Kies und Sand im Wald im Gemeindegebiet von Emersacker zurückgezogen. Betroffen gewesen wäre eine Fläche von rund acht Hektar Wald. Die Gemeinde hatte im Frühjahr nach regem Widerstand in der Bevölkerung einen zuvor getroffenen Gemeinderatsbeschluss revidiert und sich schließlich mit zahlreichen Argumenten gegen das Vorhaben ausgesprochen. Auch eine Bürgerinitiative hatte sich in diesem Zusammenhang gegründet.

