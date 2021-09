Emersacker

19:30 Uhr

Offene Türen in Kloster und Kindergarten in Emersacker

Plus Die Bauarbeiten am Kindergarten in der Gemeinde Emersacker sind schon lange abgeschlossen. Doch erst jetzt war es möglich, das Ergebnis der Bevölkerung zu zeigen.

Von Simone Kuchenbaur

Schon 2016 war klar, dass die Räume des Kindergartens nicht mehr zeitgemäß und zu klein waren. Es gab im Gemeinderat viele Überlegungen: von einem Umzug in die Schule, einem kompletten Neubau auf der grünen Wiese bis zur jetzt verwirklichten Lösung eines Anbaus an das historische Kloster, damit dieses auch weiterhin mit Leben gefüllt ist und nachhaltig genutzt wird. Im September 2018 fand der Spatenstich für den Anbau statt. Nun endlich konnte auch die Bevölkerung die neuen Räume sehen.

