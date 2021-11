Unbekannte bewerfen Haus in Emersacker mit rohen Eiern

Zwischen 21 und 22 Uhr kommt es am Sonntag in der Fuggerstraße zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Der Schaden ist nicht unerheblich.

Mit rohen Eiern hat ein Unbekannter am Sonntag die Fassade eines Einfamilienhauses in Emersacker beworfen. Der Vorfall ist laut Polizei in der Fuggerstraße zwischen 21 und 22 Uhr passiert.

Beschädigt wurde durch die an der Wand zerplatzten Eier die westliche Fassade des Hauses. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (thia)