Emersacker

vor 16 Min.

Warum die Grundschule in Emersacker keine Luftfilter bekommt

Mobile Luftfilter soll es in der Grundschule in Emersacker nicht geben.

Plus Die Grundschule in Emersacker bekommt keine mobilen Luftfilter. Die Gemeinde prüft stattdessen eine andere Möglichkeit. Außerdem wird ein Treffpunkt für junge Leute im Ort gesucht.

Von Simone Kuchenbaur

Luftfilter in der Grundschule? In Emersacker wird es die nicht geben, wie jetzt in der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben wurde. Gemeinderat Michael Cho hatte gemeinsam mit einem Bürger einen Antrag auf Luftfilter in der Grundschule gestellt. Bürgermeister Karl-Heinz Mengele berichtete hierzu, dass der Schulverband einig gewesen sei, die mobilen Geräte nicht zu beschaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen