Emersacker sagt wegen Corona Veranstaltungen ab

Plus Bürgermeister Karl-Heinz Mengele spricht über geplante Veranstaltungen in Emersacker. Wie sich die Pandemie in der Holzwinkel-Gemeinde auswirkt.

Von Simone Kuchenbaur

Einstimmig hat sich der Gemeinderat Emersacker für die Teilnahme an der Förderinitiative „Innen statt Außen“ ausgesprochen. Damit soll der Flächenverbrauch gebremst werden. Erfreulicherweise konnten in Emersacker in jüngster Zeit Baulücken geschlossen werden. „Das ist aber nicht unser Verdienst“, so Bürgermeister Karl-Heinz Mengele. Klar sei allerdings auch, dass in Emersacker auch weiterhin Bedarf an Baugrund da sein werde.

Mit dem Förderprogramm „Innen statt Außen“ werden Projekte der Dorfentwicklung und -erneuerung besonders gefördert. Baugebiete am Ortsrand werden durch die Teilnahme an dem Förderprogramm nicht ausgeschlossen. Durch die Corona-Pandemie werden für die Kommunen finanzielle Einbußen prognostiziert. Grund für Bürgermeister Mengele, sich im Gemeinderat mit den aktuellen Haushaltszahlen zu befassen. Mengele berichtete, dass bei der Gewerbesteuer kaum Rückgänge zu verzeichnen seien. Größere Abstriche gäbe es aber bei der Einkommensteuer – unter anderem bedingt durch Kurzarbeit. Der Haushaltsansatz werde nicht erreicht werden. Die Gemeinde hat laut Mengele aber keine Liquiditätsprobleme. Es sind zudem in diesem Jahr noch größere Zahlungseingänge zu erwarten.

Zufahrt für Autofahrer zur Denzel-Kapelle zwischen Emersacker und Welden

Diskutiert wurde über eine Zufahrt für Autofahrer zur sogenannten Denzel-Kapelle am Radweg zwischen Emersacker und Welden. Das Befahren des Weges ist nur für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge gestattet. Nachdem der Weg auch rege von Radfahrern genutzt wird, entschloss sich der Gemeinderat mit 3:8 Stimmen gegen eine solche Zufahrt.

Ein Großteil der Arbeiten ist mittlerweile abgeschlossen. In der Einrichtung darf jetzt auch die Küche wieder für Mittagessen genutzt werden. Im Außenbereich haben die Gestaltungsarbeiten begonnen.

Flächennutzungsplan für das Mischgebiet Nord III in Emersacker

Der Flächennutzungsplan für das Mischgebiet Nord III wurde genehmigt. Mittlerweile hat auch der Bau des geplanten Gesundheitszentrums begonnen.

Die öffentlichen Straßen entlang von gemeindlichen Grundstücken und Flächen sollen demnächst von einem professionellen Fahrzeug gereinigt werden. Für die gut 6,5 Kilometer entstehen Kosten von 1500 Euro.

Eigentlich ist jeder Bürgermeister verpflichtet, einmal jährlich eine Bürgerversammlung abzuhalten. Im Hinblick auf die Corona-Pandemie hat sich Bürgermeister Mengele jedoch entschlossen, den Termin auf den 27. Februar 2021 zu legen.

Was wird aus den Veranstaltungen in Emersacker

Mengele teilte mit, dass man sich auf Bürgermeister-Ebene entschlossen habe, auf Weihnachtsfeiern auf gemeindlicher Ebene zu verzichten. Dies betrifft auch die vorweihnachtliche Begegnung, die jedes Jahr im Advent für die älteren Mitbürger und Mitarbeiter der Gemeinde Emersacker stattfindet. Des Weiteren sollen im Gemeindesaal bis 31. Dezember alle Veranstaltungen abgesagt werden.

