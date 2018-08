00:34 Uhr

Emons schließt alten Biehle-Standort

42 Mitarbeiter sind in Herbertshofen davon betroffen

Der europaweit aktive Logistiker Emons schließt Ende September den Betrieb der ehemaligen Biehle GmbH & Co. KG in Herbertshofen. Laut Pressemitteilung sind 42 Mitarbeiter davon betroffen.

Der Chef von Emons, Ralf Wieland, sagt: „Die Entscheidung zur Stilllegung des betroffenen Betriebs haben wir uns alles andere als leicht gemacht. Doch eine Reihe von gravierenden Fehlentscheidungen, die am alten Biehle-Standort schon vor 2016 getroffen wurden, haben es schließlich verhindert, den von uns dort umgehend angestrebten wirtschaftlichen Turnaround noch herbeizuführen.“ Die vor zwei Jahren neu gesteckten betriebswirtschaftlichen Ziele seien trotz umfangreicher Sanierungsmaßnahmen und erheblicher Investitionen zu keinem Zeitpunkt erreicht worden. Die Sparte lasse sich auch mit weiteren finanziellen Mitteln nicht zukunftsfest entwickeln. Wieland: „Wir sind uns im Klaren darüber, dass die jetzt unvermeidbar gewordene Betriebsschließung der Emons Augsburg GmbH & Co. KG und die damit verbundene betriebsbedingte Kündigung von 42 Arbeitnehmern mit großen Einschnitten für die betroffenen Mitarbeiter verbunden ist. Angesichts der niedrigen Arbeitslosenquote in der Region sind wir zuversichtlich, dass die betroffenen Mitarbeiter gute Chancen haben, in kurzer Zeit eine neue Anstellung zu finden.“

Die Emons Transporte GmbH in Herbertshofen wird unterdessen fortgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie erhalte zum 1. Oktober einen namhaften Neukunden und werde dann in optimiertem Leistungsumfang weitergeführt. Die Transporte GmbH hat derzeit 15 Fahrzeugen und 25 Mitarbeiter.

Emons mit Zentralsitz in Köln hat allein im Jahr 2017 über 4,7 Millionen Sendungen befördert und einen Umsatz von 513 Millionen Euro erwirtschaftet. (AL, mcz)

Themen Folgen