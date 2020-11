vor 22 Min.

Ende der Herbstferien: Schulen im Landkreis Augsburg starten entspannt

Plus Weiterhin kommen alle Schüler zum Unterricht im Landkreis Augsburg. Doch die haben vorgesorgt, sollte es zu Klassenteilungen wegen des Coronavirus kommen.

Von Jana Tallevi

Am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß hätte es ein recht entspannter Start in die erste Schulwoche nach den Herbstferien werden können - wäre da nicht ein Feueralarm kurz vor 8 Uhr dazwischen gekommen, berichtet Schulleiter Stefan Düll. Glücklicherweise war es falscher Alarm, ausgelöst wohl von einem Brandmelder in der Mensa. Der Schulleiter hofft, dass der normale Unterricht mit allen Schülern bis zu den Weihnachtsferien aufrecht- erhalten werden könne. Noch ab dieser Woche gelten deshalb zusätzliche Schutzmaßnahmen in der Schule. Unter anderem wird etwa der Biologieunterricht nicht mehr im Fachraum, sondern im Klassenzimmer gehalten. „So begegnen sich weniger Kinder und Jugendliche auf den Gängen.“

Schule im Landkreis Augsburg: Kurzer Draht zum Gesundheitsamt

Gleichzeitig werden die letzten beiden Jahrgänge, die Q11 und Q12, nun in den größten Räumen der Schule unterrichtet, darunter den beiden Turnhallen und der Kleinen Aula. „So kann der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden, auch wenn alle Schülerinnen und Schüler aus den Kursen anwesend sind.“ Das gelte auch, sollte vor den Weihnachtsferien doch noch Schichtunterricht mit jeweils halben Klassen eingeführt werden. Allerdings kann Stefan Düll dafür nicht alle großen Räume im Haus nutzen: Die Offiziersanwärter der Bundeswehr, die derzeit das Gesundheitsamt in seinen Aufgaben unterstützen, sind aus Platzmangel teilweise im Computerraum des Justus-von-Liebig-Gymnasiums untergebracht. "Immerhin haben wir da einen kurzen Draht im Falle eines Falles", nimmt es der Schulleiter gelassen.

Von einem recht ruhigen Start nach den Herbstferien berichtet auch der Leiter der Realschule in Meitingen, Michael Kühn. Der Krankenstand bewege sich sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch Lehrkräften im Rahmen, Quarantäne-Anordnungen gebe es nur in Einzelfällen. "Die Stimmung ist eigentlich ganz gut", so Kühn. Sollte auf Schichtunterricht umgestellt werden, gilt dort ein täglicher Wechsel der Gruppen. Das habe den Vorteil, dass die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler schneller wiedersehen und Kinder und Jugendliche nicht so schnell "verloren" gehen würden.

Landkreis Augsburg: Bald zu viele Lehrer wegen Corona in Quarantäne?

Von einem "normalen" Krankenstand von 34 Kindern und Jugendlichen, Stand Montag, berichtet auch Günter Manhardt, der Leiter des Schmuttertal-Gymnasiums in Diedorf. Zwei Lehrkräfte seien in Quarantäne, Klassen und Schülerinnen oder Schüler aber nicht. "Momentan sind alle Klassen da", so Manhardt, nachdem vor den Herbstferien sechs Klassen für zwei Wochen in Quarantäne mussten, weil sie Unterricht bei einer später positiv getesteten Lehrkraft hatten. Dennoch bleibt der Schulleiter vorsichtig: "Was passiert, wenn wir doch einmal in der Klasse einen positiven Schüler haben - müssen dann alle Lehrkräfte der Klasse in Quarantäne? Dann wird Schule im Präsenzmodell ganz schnell sehr schwierig, wenn mir vielleicht 20 Lehrer fehlen."

