Endlich: Neuer Wertstoffhof wird eröffnet

Die Mauern stehen und mittlerweile sind auch einige Container da. Der neue Wertstoffhof in der Werner-von-Siemens-Straße wird am 30. Juni eröffnet. Wie groß die Feier ausfallen wird, steht aber noch nicht fest.

Am 30. Juni wird die 1,4 Millionen Euro teure Anlage ihre Pforten öffnen.Dieser Termin war ein Thema des Ortsteilgesprächs in Ostendorf

Von Peter Heider

Lange hatten die Meitinger Bürger auf diese Nachricht gewartet. Nun endlich kann der neue Wertstoffhof an der Werner-von-Siemens-Straße eröffnet werden. Am 30. Juni wird die 1,4 Millionen teure Anlage ihre Pforten für die Bürger öffnen. Das gab Bürgermeister Michael Higl beim ersten Ortsteilgespräch in diesem Jahr in Ostendorf bekannt. Ob es eine Eröffnung in großen oder kleinen Rahmen geben wird, darüber wurde im Rathaus noch nicht gesprochen. „Ich selber tendiere eher zu einer kleinen Feier denn sonst haben wir bereits am ersten Tag einen Stau vor der neuen Wertstoffhofeinfahrt“, scherzte der Meitinger Rathauschef.

Der Bau des Wertstoffhofes hatte sich hingezogen, weil bei einer Altlastenuntersuchung im Jahr 2014 schädliche Bodenveränderungen im Gelände entdeckt und zahlreiche Gutachten und Probebohrungen nötig wurden. Außerdem kostete die Anlage wesentlich mehr, als geplant. Denn während man ursprünglich von einer Million Euro an Kosten für den Wertstoffhof ausging, waren es am Ende 1,4 Millionen Euro.

Beim Ortsteilgespräch ging es aber auch um andere aktuelle Themen und Entwicklungen. Dies waren unter anderem:

Einwohner Die Zahl der Einwohner in der Marktgemeinde steigt seit 2013. Der Zuwachs in dieser Zeit entspricht in etwa der Einwohnerzahl Ostendorfs.

Kinderbetreuung Im Rahmen der Kinderbetreuung werden derzeit etwa 500 Kinder, 100 mehr als 2013, betreut. Die Gesamtkosten dafür beliefen sich im Jahr 2017 auf 4,1 Millionen Euro, im Jahr 2013 waren es „nur“ 2,75 Millionen Euro.

Wasser Seit 2015 finden Arbeiten im Bereich Wasserversorgung statt. Diese Arbeiten, zu denen unter anderem die Sanierung des Hochbehälters, des Saugbehälters, die Erneuerung der Schmutterquerung sowie die Erneuerung der Druckerhöhung in Langenreichen gehören, sollen im Jahr 2019 beendet werden. Das Investitionsvolumen „Sanierung“ beläuft sich laut Higl auf etwa drei Millionen Euro.

Straßen Auch die Modernisierung des Straßennetzes in der Marktgemeinde läuft auf Hochtouren. Nachdem in den Jahren 2015 und 2016 die Schubertstraße in Herbertshofen sowie die Parkstraße Teil1 saniert wurden, haben in den nächsten Jahren die Sanierungen der Parkstraße Teil 2, Klemensstraße, Ulrichstraße, Mühlstraße und der Sudetenstraße weitere Prioritäten.

Tempo 30: Ein Veranstaltungsbesucher wollte wissen, wann in Ostendorf die Tempo 30 Schilder angebracht werden. Michael Dollinger vom Meitinger Bauhof erklärte, dass in den nächsten Tagen mit der Anbringung der Temposchilder begonnen werde.

Parkende Autos Eine Bürgerin kritisierte, dass viele Autos und Busse in der Ortsstraße abgestellt werden. „Wenn man die Fahrbahnbreite verengen würde, hätten vor allem Landwirte mit ihren großen Gerätschaften erhebliche Schwierigkeiten im Verkehr“, antwortete Higl und versprach, der Angelegenheit nachzugehen.

Umleitung Hans Pröll monierte, dass nach Unfällen auf der Bundesstraße 2 der Verkehr meistens durch Ostendorf umgeleitet werde. Dabei würden Brummilenker rücksichtslos über Gehsteige fahren. Dies müsse sich in Zukunft unbedingt ändern, sagte Pröll. Man werde im Rathaus der Sache nachgehen, versprach Higl.

Baumfällung Als inakzeptabel bezeichnete Gudrun Schmidbaur, Vorsitzende des Meitinger Ortsverein im Bund Naturschutz, die Fällung von zwei Linden am Kriegerdenkmal, obwohl mittlerweile zwei neue Linden gepflanzt wurden. „Das die kranke Linde gefällt wurde, lasse ich mir noch eingehen. Der zweite Baum war jedoch gesund und wurde trotzdem entfernt“, schüttelte Schmidbaur den Kopf.

