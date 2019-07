09:00 Uhr

Endlich geht es barrierefrei ins Rathaus Stadtbergen

Größere Steine, flachere Rampe: Stadtbergen empfängt Besucher auf eine neue Weise. Vor allem für Menschen mit Handicap wird es leichter.

Angefangen hat es damit, dass sich Dieter Braunmüller jahrelang geärgert hat. Der heutige Behindertenbeauftragte von Stadtbergen war 1988 in die damalige Gemeinde gezogen. Eigentlich fühlte er sich sehr wohl. Doch als das Rathaus kurz darauf umgebaut wurde, wurde auch der davorliegende Platz umgestaltet. Was mit kleinteiligem Kopfsteinpflaster und breiten Fugen schön aussah, war für den Rollstuhlnutzer Dieter Braunmüller nun unpraktisch und gefährlich. Hinzu kam die Rampe, die viel zu steil war. Jahrelang hatte er über das Problem mit Bürgermeister Paulus Metz verhandelt – nun konnte der neu und vorbildlich barrierefrei gestaltete Platz eingeweiht werden.

Mehr als eine halbe Million Euro hat das am Ende gekostet – weshalb sich Metz auch nicht ganz so schnell auf die Diskussion einlassen wollte, wie er bei der Einweihung erzählte. „Ich hatte mir immer gedacht, dass der Platz doch eigentlich noch ganz gut aussieht“, erinnerte er sich an den Beginn der Gespräche. Metz holte sich also weitere Meinungen von denen, die es wissen müssen: nämlich vom Seniorenbeirat.

Die Behindertenbeauftragte wurde mit ins Boot geholt

Stimmt, bekam er dort zu hören, das Pflaster sei holprig. Und weil die Stadt alles richtig machen wollte, wurde auch noch die Behindertenbeauftragte des Landkreises, Eva Kurdas, mit ins Boot geholt. Architekt Reinhard Baldauf hat dann den Entwurf für den Platz gestaltet: Flache, große und gesägte Granitsteine mit engen Fugen machen jetzt das Laufen einfacher und sicherer. Ein Teil des Platzes wurde so angehoben, dass die Rampe zum Rathauseingang nicht mehr so steil ist. Ein heller Asphalt auf der Straße vor dem Platz lässt ihn optisch größer wirken.

Wer gut zu Fuß ist, für den wurden die halbrunden Stufen vor der Tür erhalten. Moderne Fahrradständer und ein Behindertenstellplatz direkt auf dem Platz wurden neu eingerichtet.

Lob kam unter anderem hierfür von Dieter Braunmüller: „Wer gehbehindert ist, braucht kurze Wege“, sagte er zur Einweihung. Das habe die Stadt umgesetzt. Nun sei es nicht mehr jedes Mal ein kleines Abenteuer, mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen ins Verwaltungsgebäude zu kommen.

Dahinter steckt auch ein städtebaulicher Anspruch

Doch die Umgestaltung des Platzes geht über die Barrierefreiheit hinaus. Zur Einweihung gekommen war auch Regierungspräsident Erwin Lohner. Die Regierung von Schwaben hatte rund zwei Fünftel der Kosten des Vorhabens übernommen. Denn dahinter steckt auch ein städtebaulicher Anspruch. „Es geht auch um die denkmalgeschützte Kapelle auf dem Platz“, so Lohner in seinem Grußwort. Die sei nun gestalterisch besser in den Ort einbezogen worden. Was er auch sagte: Die Regierung von Schwaben würde gerne noch mehr Geld in städtebauliche Verbesserungen in Stadtbergen investieren.

Nach der Segnung des Platzes durch den ehemaligen Domkapitular Peter C. Manz und Dagmar Werkmann von der evangelischen Friedenskirche in Stadtbergen gab es ein richtiges kleines Bürgerfest: Der Bauhof hatte Tische aufgestellt und den Ausschank organisiert, und die Band Starpeople sorgte für die musikalische Umrahmung. Ausgesprochen viele Senioren der Stadt feierten mit, und auch die Mitarbeiter des Rathauses durften an diesem Nachmittag früher Schluss machen. (jah)

