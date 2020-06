vor 16 Min.

Endlich geht's im Bikepark von Gersthofen wieder aufs Rad

Plus Die Naturfreunde Gersthofen nehmen nach der durch Corona bedingten Pause den Betrieb im Bikepark wieder auf.

Die Naturfreunde Gersthofen können nach Lockerung der Corona-Bedingungen ihren Vereinsbetrieb fast wieder in gewohnter Weise aufnehmen.

Im Bikepark an der Westendstraße warteten zehn junge Mountainbiker auf ihre Trainer Moritz Würflingsdobler und Patrick Schimanski. Die Jungs – und auch ein paar Mädchen – waren nach der langen Pause richtig heiß aufs Biken.

Erst der Fahrradcheck, dann flott über die Trails

Nach einem kurzen Fahrradcheck ging es gleich flott über die Trails. Die Kids waren begeistert von den neuen Hügeln und Schanzen, die das MTB-Team in der Corona-Pause für sie neu gebaut hatte. Das Training findet jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr abwechselnd für Kinder von sechs bis neun Jahren und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren im Bikepark statt.

Auch die übrigen Sportangebote (Beachvolleyball, Slackline, Discgolf) sind auf dem Vereinsgelände wieder möglich. Allerdings sind die geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln einzuhalten. Daher bleibt die Chill-Area mit Grillplatz vorläufig noch gesperrt und Open-Park-Termine für Nichtmitglieder sind noch nicht möglich.

8 Bilder Folgen von Corona: Schließungen im Augsburger Land Bild: Marcus Merk

Die Sportgymnastik findet erstmal im Freien statt

Weitere Angebote der Naturfreunde: Die Erwachsenen treffen sich zum Dienstagsradeln um 18 Uhr im Heimstättenweg, die Nordic Walker donnerstags um 18 Uhr am Sportheim in Lützelburg. Die Sportgymnastik hat ihre Stunden von der gesperrten Pestalozzi-Turnhalle kurzerhand zu einer Outdoor-Gymnastik umgewandelt. Treffpunkt ist jeden Mittwoch um 19 Uhr im Vereinsgelände an der Westendstraße.

Nähere Infos zu allen Terminen gibt es auf der Internetseite der Naturfreunde Gersthofen. (AL)

