Endlich mehr Licht für Radler und Fußgänger

Weg nach Hainhofen wird beleuchtet. Anderswo bleibt’s dunkel

Von Angela David

Schon seit Jahren wünschen sich die Neusässer – vor allem die Hainhofer – eine Beleuchtung entlang der Hainhofer Straße zwischen Westheim und Hainhofen. Auch beim Spielplatz an der Stierwiese wird es in den Herbst- und Wintermonaten abends schnell duster.

Nun beschloss der Planungsausschuss, dort eine „bewegte“ Beleuchtung zu installieren, die sich nur dann einschaltet, wenn dort Radfahrer oder Fußgänger unterwegs sind.

Dies begrüßten einhellig alle Fraktionen, vor allem, weil mit dieser Technologie die Lichtverschmutzung im sensiblen Schmuttertal begrenzt wird, um die Insekten und Tiere nicht zu beeinträchtigen.

Außerdem verbraucht diese Art der Beleuchtung 25 Prozent weniger Energie als eine Standardbeleuchtung. Zwar sind die Gelder für die Maßnahme erst im Haushaltsplan für 2020 bereitgestellt, man wolle aber versuchen, ob man sie schon früher umsetzen kann.

Dunkel bleibt es nachts hingegen auf der Strecke zwischen Steppach und Deuringen. Denn da die Installation einer Beleuchtung an dieser Straße, auch über die Brücke über die B 300, technisch sehr aufwändig und kompliziert ist, würde diese Maßnahme schätzungsweise 180000 Euro kosten. Das sei völlig unverhältnismäßig, befanden die Neusässer Stadträte. Außerdem gäbe es noch viele weitere Strecken im Stadtgebiet, die auf eine Beleuchtung warten und die nicht so viel kosten.

Bei dieser Gelegenheit wurde klar, dass das Neusässer Stadtgebiet in diesem Bereich bis zur Waldhausklinik in Deuringen reicht. Man will sich nun erneut mit der Stadt Stadtbergen absprechen, inwieweit man die Beleuchtung gemeinsam realisieren könnte, da davon ja auch viele Deuringer profitieren.

