vor 35 Min.

Endspurt beim Autokino

Bisher schon mehr als 10000 Besucher

Bald fällt die letzte Klappe: Das Autokino auf dem Gersthofer Festplatz, das als erstes Autokino im Landkreis Augsburg am 27. Mai begonnen hat, endet am Sonntag, 2. August, mit einer Aufführung des Disney-Films „Der König der Löwen“ (Beginn 21 Uhr).

„Nach bislang acht erfolgreichen Wochen konnten wir, die Betreiber des Liliom Kinos Augsburg, bei täglichem Betrieb bereits deutlich über 10000 Gäste bei uns begrüßen und ein vielseitiges Filmprogramm als kulturelles Zusatzangebot in Corona-Zeiten präsentieren“, zeigen sich Daniela Bergauer und Michael Hehl sehr zufrieden.

„Wir bedanken uns bei der Stadt Gersthofen für die sehr gute Zusammenarbeit, wodurch wir das Autokino als vollen Erfolg verbuchen können.“

Das restliche Programm hält noch einige filmische Höhepunkte und Events bereit. Das Programm, Tickets, Getränke und Snacks gibt es unter www.autokinogersthofen.de, Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit (circa 21.15 Uhr).

Die Bandbreite reicht vom Alternative Rock-Abend am heutigen Freitag, 17. Juli, „Linkin Park“– ein Überraschungskonzert in Erinnerung an den Linkin-Park-Frontmann Chester Bennington) bis hin zu den „Blues Brothers“ (Mittwoch, 22. Juli) bis hin zum 80s-Abend- Überraschungskonzert am Samstag, 1. August, unter dem Motto „Queen“ mit einer besonderen Konzertaufzeichnung der legendären Kultband und ihres Sängers Freddie Mercury. (AL)

Themen folgen