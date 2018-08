24.08.2018

Endspurt für die Mega 2018

Meitinger Schau öffnet am 8. und 9. September ihre Pforten

Die Vorbereitungen für die Meitinger Gewerbeschau Mega 2018 befinden sich auf der Zielgeraden, die Straßenplakatierung im Einzugsgebiet der Messe ist aufgestellt, der Hinweisturm am Schlosspark steht auf seiner Position.

„Wir sind mit den Ausstellerbuchungen sehr zufrieden“, schildert Messeorganisator Bernd Böhme. Auch die weiteren Organisatoren sind mit den gebuchten Ausstellern zufrieden. Die Wirtschaftsgemeinschaft Markt Meitingen als Veranstalterin mit ihrem Vorsitzenden Martin Jäger prüfte jetzt nochmals das Messegelände an der Schloßstraße.

„Wir hoffen“, so Martin Jäger, „dass die hochsommerliche Wetterlage bis zur Eröffnung der Mega so bleibt und die Gewerbeschau wieder ein Besuchermagnet wird.“ Für die Kinder wird der Höhepunkt wohl der Geschicklichkeitsparcours auf dem Stand der Lechwerke sein.

Sollten die Temperaturen weiter so hoch wie in den letzten Wochen sein, ist eine Abkühlung am Brunnen im Schlosspark stets willkommen. Hoch hinaus geht es für die jugendlichen Bierkistenstapler, wenn sie den höchsten Turm der Mega auf der Wiese vor dem Bürgersaal bauen. „Die Aussteller auf dem Freigelände setzen natürlich auf gutes Wetter, denn die Außenflächen sind bereits seit Wochen ausgebucht.“

Die Besucher der Mega sollen wieder auf ihre Kosten kommen, denn zu den vielen Angeboten der regionalen Gewerbebetriebe bieten die Messegastronomen deftige, frische Schmankerln vom Grill auch heuer wieder frisch in einem Biergarten an.

Die Mega in Meitingen hat am Samstag, und Sonntag, 8./9. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Pforten geöffnet. Nähere Einzelheiten erhalten Interessenten unter www.mega-meitingen.de. (peh)

