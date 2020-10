vor 49 Min.

Energieberater: Günstiges Heizöl wird auf Dauer teuer

Viele Verbraucher tanken jetzt noch einmal Heizöl satt. Klimaschützer aber raten zum Umstieg auf andere Heizungen.

Die Heizölpreise in Deutschland sind mit durchschnittlich 38 Cent pro Liter auf einem historischen Tiefstand. Es lohnt sich für Verbraucher also, den Tank für den Winter schnell füllen zu lassen, bevor die Nachfrage und damit die Preise auf den Weltmärkten wieder anziehen.

Von Dauer werde die Freude aber nicht sein, sagen die Klimaschutzberater vom Landratsamt. Der Heizölmarkt unterliege starken preislichen Schwankungen wie kein anderer Energieträger. In Verbindung mit der CO 2 -Abgabe, die ab 2021 auf die Hausbesitzer zukommt, könne dies ein Argument für den Umstieg auf ein anderes Heizsystem – etwa auf eine Wärmepumpen- oder Holzpellet-Heizung – sein.

Die CO 2 -Abgabe ist Teil des Klimapakets der Bundesregierung, das helfen soll, die nationalen Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen. So soll 2021 der Preis für eine Tonne CO 2 25 Euro, 2025 hingegen 55 Euro (ohne Mehrwertsteuer) betragen. Das Heizen mittels der fossilen Energieträger Erdöl oder Erdgas wird die Verbraucher daher zukünftig mehr kosten.

Die Klimaschutzberater machen folgendes Rechenbeispiel auf: Ein älteres Einfamilienhaus verbraucht im Durchschnitt rund 2000 m³ Erdgas pro Jahr (das entspricht 20.000 Kilowattstunden). Multipliziert mit dem Emissionsfaktor von Erdgas in Höhe von 202 Gramm CO 2 pro Kilowattstunde sind das vier Tonnen CO 2 . Folglich fallen für die Hausbesitzer im Jahr 2021 Mehrkosten von 120 Euro an (= 25 EURO + 19 Prozent MwSt. * 4,04 Tonnen CO 2 ). Bei einer Ölheizung wären es sogar 158 Euro, da der Emissionsfaktor bei Öl mit 266 Gramm CO 2 pro Kilowattstunde höher liegt als der von Gas, da mehr klimaschädliches CO 2 bei der Verbrennung entsteht.

Die Strompreise sollen sinken

Um diese preisliche Mehrbelastung für Verbraucher zu vermindern, sollen die Strompreise gesenkt werden. Zusätzlich helfen aktuelle Förderprogramme, das eigenen Haus „klimafit“ zu machen, indem zum Beispiel erneuerbare Energien genutzt werden, die Gebäudehülle gedämmt oder die Heizung getauscht wird. Diese energiesparenden Maßnahmen können seit Jahresbeginn bei der Steuererklärung berücksichtigt werden. Bei einem selbst genutzten Einfamilienhaus können so bis zu 200.000 Euro geltend gemacht werden, die über drei Jahre verteilt mit 20 Prozent der Kosten von der Steuerschuld abgezogen werden können.

Alternativ stehen Förderprogramme des Bundes bereit. So wird ein Umstieg auf ein klimafreundlicheres Heizsystem mit bis zu 45 Prozent bezuschusst. Die gibt es, wenn eine alte Ölheizung gegen erneuerbare Energien wie zum Beispiel eine Pelletanlage ausgetauscht wird. Der Wechsel von Öl auf eine Gasheizung mit unterstützender Solarthermie-Anlage wird immerhin noch mit bis zu 40 Prozent bezuschusst. So entfällt die CO 2 -Abgabe zwar nicht gänzlich, ist jedoch deutlich geringer.

Von Hausbesitzern ist letztlich zu beachten, dass ohne gleichzeitigen Energieträgerwechsel ein Austausch alter Ölkessel nicht mehr gefördert wird. Außerdem dürfen ab 2026 neue Ölkessel voraussichtlich nur noch in Ausnahmefällen eingebaut werden.

Hier werden Sie im Landkreis Augsburg beraten

Auskünfte etwa zu rechtlichen Hintergründen oder Förderprogrammen gibt es beim Klimaschutzteam des Landratsamtes Augsburg. Hier können Termine für die persönliche Beratung bei der Energiesprechstunde am 19. November und 10. Dezember unter Telefon 0821/3102-2222 vereinbart werden. Telefonische Beratung gibt es unter 0821/3102-2884. Die Beratungen durch neutrale Energieexperten sind unabhängig und kostenfrei. (AZ)

