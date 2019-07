16:21 Uhr

Engagement für die Gesellschaft

320 Absolventen erreichen Fachabitur an der FOS/BOS in Neusäß. Ihr Schulleiter gibt ihnen noch eine letzte Hausaufgabe mit.

Das Engagement für die Gesellschaft gab der stellvertretende Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums Neusäß, Rainer Bartl, den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern bei der Feier zur bestandenen Fachhochschulreife als Auftrag für ihre eigene Zukunft mit. Dieser Appell folgte nach den Grußworten und Glückwünschen Landtagsabgeordnetem Johann Häusler, der stellvertretenden Landrätin Sabine Grünwald und der Elternbeiratsvorsitzenden Janine Hendriks, die die Institution Schule auch dazu aufrief, politische Teilnahme wie bei den Friday-for-Future-Demonstrationen zu ermöglichen.

Welche Kompetenzen für die Fachhochschulreife wichtig sind

In seiner Rede wies Rainer Bartl schon zu Beginn darauf hin, dass ein wesentlicher Teil der Kompetenzorientierung, an der sich der Lehrplan für diesen Abschlussjahrgang erstmalig orientierte, das Erkennen, Analysieren und Lösen von Problemen ist. Dies gelte nicht nur für theoretische Problemaufgaben in der Schule, sondern vor allem im Leben nach der Schule für die aktuellen, vor allem auch klimapolitischen Herausforderungen der Zukunft, die die jetzige Absolventengeneration bewältigen muss. Bartl würdigte die Verdienste des Schulleiters des Schulzentrums Jürgen Wunderlich, der die Schülerinnen und Schüler stets mit dem dafür nötigen Rüstzeug ausgestattet habe und mit Ablauf des Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet wird. Mit seinem Engagement für die „Schule ohne Rassismus“ und als Vorsitzender des Verbandes der Lehrer an Beruflichen Schulen in Bayern habe er maßgeblich die erfolgreiche Entwicklung der Beruflichen Oberschule und seiner Absolventinnen und Absolventen geprägt.

Appell: Glaubt an euch selbst

Nach dem Aufruf der Schulleitung, die erworbenen Kompetenzen nicht nur für sich selbst, sondern auch im Sinne der Gesellschaft einzusetzen, sprachen die Schülersprecher Lina Al-Ghawi, Ferhan Türk und Paul Seipt ihren Dank an die Mitschüler, Eltern und Lehrer für die große Unterstützung aus. Sie richteten an alle Absolventen den Appell, den Glauben an sich selbst nie zu verlieren. Den Schlusspunkt der Veranstaltung bildete die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse durch Klass- und Schulleitung. Besondere Anerkennung erfuhren die besten Schülerinnen der Fachoberschule und der Berufsoberschule. Als beste Absolventen wurden Selina Langer (Fachoberschule, Schnitt 1,3) und Marlene Zöttl (Berufsoberschule, Schnitt 1,6) geehrt. Musikalisch untermalt wurde die Abschlussfeier am Klavier durch Renate Ebner-Hösle und durch die Schülerin Gabi Vukic an der Gitarre. (AL)

