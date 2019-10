17:47 Uhr

Engerlmarkt Kloster Thierhaupten 2019: Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Thierhaupten

Auch in diesem Jahr findet an den ersten beiden Adventwochenenden der Engerlmarkt im Kloster Thierhaupten statt. Hier die Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten.

Der Weihnachtsmarkt im Kloster Thierhaupten, auch bekannt als Engerlmarkt, sorgt auch in diesem Jahr wieder für weihnachtliche Stimmung in der Marktgemeinde. Zum ganz besonderen Ambiente des Markts trägt der Standort bei: Der Engerlmarkt findet im Innenhof des Klosters Thierhaupten statt, wo Dutzende Aussteller ein buntes Warenangebot präsentieren. Bereits mehrfach hat der Engerlmarkt in Thierhaupten den Titel "Schönster Weihnachtsmarkt der Region" erhalten.

Wann ist der Start beim Engerlmarkt 2019 in Thierhaupten? Was sind die Termine und Öffnungszeiten? In diesem Artikel liefern wir die Informationen, die Sie vor einem Besuch des beliebten Weihnachtsmarkts kennen sollten.

Engerlmarkt Thierhaupten 2019: Start

Seit 2005 findet der Engerlmarkt im Kloster Thierhaupten an den ersten beiden Adventwochenenden statt. In diesem Jahr beginnt der Weihnachtsmarkt am Samstag, 30. November um 15 Uhr. Nach dem Start hat der Engerlmarkt noch an drei weiteren Tagen geöffnet.

Termine und Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt 2019 in Thierhaupten

Hier finden Sie die Übersicht über alle Termine und die Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt 2019 in Thierhaupten. Der Engerlmarkt hat an zwei Wochenenden geöffnet, samstags von 15.00 bis 21.00 Uhr, sonntags von 12.00 bis 20.00 Uhr. Hier die Übersicht:

Samstag, 30. November: 15.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag, 1. Dezember: 12.00 bis 20.00 Uhr

Samstag, 7. Dezember: 15.00 bis 21.00 Uhr

Sonntag, 8. Dezember: 12.00 bis 20.00 Uhr

Weihnachtsmarkt in Thierhaupten: Anfahrt zum Engerlmarkt 2019

Der Engerlmarkt findet im Innenhof der Klosteranlage Thierhaupten statt. Sie erreichen den Engerlmarkt 2019 am einfachsten über die B2, Ausfahrt Meitingen-Nord in Richtung Thierhaupten. Folgen Sie dann der Beschilderung zum Kloster Thierhaupten. Eine begrenzte Anzahl Parkplätze gibt es direkt vor dem Kloster.

In der Region finden noch viele weitere Weihnachtsmärkte statt. Hier finden Sie eine Übersicht samt Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sli)

