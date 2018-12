19:00 Uhr

Engerlmarkt leidet unter dem Wetter

„Schee“ war es im Thierhauptener Klosterhof zwar auch ohne Schnee. Doch Wind und Regen hielten so manchen von einem Besuch ab.

Von Claus Braun

Nach vier bewegten Veranstaltungstagen schloss am vergangenen Sonntagabend die 14. Auflage des Engerlmarktes für die Besucher ihre Pforten. Während in der nassen und windigen Nacht die ersten Abbauarbeiten begannen, wurde gleichzeitig Bilanz gezogen. Nicht besonders gut gemeint hatte es das Wetter mit den Veranstaltern von Weihnachtsmärkten an den ersten beiden Adventswochenenden in diesem Jahr. Anstatt „leise rieselt der Schnee“ waren starker Wind und nicht selten Regenschauer der ständige Begleiter. Davon betroffen war auch der Engerlmarkt in Thierhaupten. Wie gewohnt, hatte auch die 14. Auflage im Innenhof und den verschiedensten Räumlichkeiten des ehemaligen Benediktinerklosters viel zu bieten. Neben dem bunten Lagerleben der Landsknechte, den zahlreichen musikalischen Darbietungen, den Auftritten der Showtanzgruppe Neukirchen, der Theateraufführungen der Apfelbühne Holzheim und die verschiedensten Attraktionen wie Feuershow oder der Auftritt eines Eisschnitzers erfreuten die Gäste.

„Wir sind wohl mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte Thomas Stöckl von den Freien Wählern, die an ihrem Stand Pfefferbeißer-Semmeln und heißen Bio-Glühseliger verkauften. Stöckl hofft, dass die Erlöse reichen, um den Wareneinkauf und die Standgebühren begleichen zu können.

Kleinkrippen aus Zunderschwamm-Baumpilzen

Optimistischer zeigten sich da schon Petra und Matthias Buder aus Buttenwiesen, die in dieser Saison von der Bäldleschwaige erstmals zum Engerlmarkt gewechselt sind. Mit ihren Kleinkrippen aus Zunderschwamm-Baumpilzen trafen beide den Nerv der Besucher und mussten nach den beiden ersten Tagen unter der Woche nachproduzieren, ansonsten wäre ihr Stand halb leer gewesen. „Hier verkauft es sich sensationell“, sprudelte es aus dem Hobby-Künstlerpaar förmlich heraus.

Zufrieden zeigte sich auch Katja Hammerl aus Ehekirchen, die zum fünften Mal beim Engerlmarkt Schmuck und Deko-Sterne aus veredeltem Aluminiumdraht – oftmals vor den Augen der Kunden – herstellte. „Am ersten Wochenende war der Verkauf noch schleppend, doch beim zweiten viel die Kaufentscheidung erfreulich schneller“, so die Kunsthandwerkerin.

Zum Charme des Marktes trägt auch der Freundeskreis bei

Zum Charme des Marktes trägt ganz wesentlich auch der Freundeskreis des Klosters bei. Unter dem Titel „Krippen unterm Weihnachtsbaum“ wurden heuer die restlichen kleineren Exemplare aus der überlassenen Schenkung Reiter gezeigt. Die Ausstellung besichtigten natürlich auch deutlich weniger Interessierte als in den Vorjahren, bekannte Fritz Hölzl vom Krippen-Arbeitskreis.

„Die stillvolle Ausstellung wurde sehr gelobt und die Frage nach einer dauerhaften Bleibe häufig gestellt und diskutiert, so Hölzl, der darauf hofft, dass in der neu zu schaffenden Kultur-Tenne bald mehr und dauerhafter Platz für die vielen schönen Krippen im Kloster bleibt.

Franz Rechner, der zum zweiten Mal die Orga-Leitung innehatte, war täglich viel gefordert und zudem als Nikolaus in den Budengassen, begleitet von seinen Enkelkindern, unterwegs. „Ich habe durchwegs zufriedene Menschen angetroffen. Natürlich gibt es immer wieder Dinge zu verbessern, doch die sind nicht groß zu erwähnen.“

Erwähnenswert war für Bürgermeister Toni Brugger besonders das ehrenamtliche Engagement von Helfern, Musikanten, den örtlichen Vereinen und den Feuerwehren aus Neukirchen und Thierhaupten. Franz Rechner bezeichnete er als zusammenführendes Organisationstalent und vielseitig einsetzbare Allzweckwaffe und lobte darüber hinaus auch das Engagement von Wilhelm Schmitz als Techniker und den großen persönlichen Einsatz von Sabine Haag aus der Marktverwaltung.

