21.05.2019

Entdecker des KZ-Außenlagers erzählt

Reinald Schlosser übergibt Fabian Wamser (links) die Dokumentation zur KZ-Außenstelle in Gablingen.

Jusos widmen sich der Gablinger Geschichte im Krieg

Viele Interessierte kamen zu der Veranstaltung „Auf den Spuren des KZ-Außenlagers in Gablingen“. Dazu eingeladen hatten die Jusos Augsburg-Land in das Bürgerhaus in der Gablinger Siedlung.

Der Vorsitzende Fabian Wamser: „Im Rahmen der jährlich stattfindenden Anti-Nazi-Woche der schwäbischen Jusos führen wir Veranstaltungen zur Erinnerung an unselige Zeiten und Mahnung für die Zukunft gegen rechtsnationale Tendenzen durch.“

Referent der Veranstaltung war Reinald Schlosser, dem die Entdeckung der Überreste des Dachauer KZ-Außenlagers in Gablingen zu verdanken ist. In jahrelanger ehrenamtlicher Tätigkeit erforschte er zusammen mit den zuständigen Behörden und Organisationen diese denkwürdige Stätte.

In der Veranstaltung informierte er ausführlich über die Entwicklung des ehemaligen Gablinger Flugplatzes und die Entstehung des KZ-Lagers. Bis zu 1000 Kriegsgefangene und politische Häftlinge waren dort bis zur Bombardierung am 24. April 1944 untergebracht. Über viele Details der Recherchen und Ausgrabungen der Stätte berichtete Rainald Schlosser. Tief beeindruckt und nachdenklich waren die Zuhörer bei dieser Veranstaltung zur Aufarbeitung der NS-Zeit in Schwaben. (AL)

Themen Folgen