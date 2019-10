vor 21 Min.

Epple-Farben erstmals auf Messe in Bangkok

Sie stellten die Produkte der Firma Epple auf der Messe in Bangkok vor: (von rechts) Gary Sheppard (Director Pulse Printing Products) Wilfried Bauder (Head of International Sales Epple Druckfarben) und Teoh Mei Kinn (Pco EastGate).

Die Firma Epple Druckfarben mit Sitz in Neusäß hat sich erstmals auf der Messe Pack Print International in Bangkok präsentiert. Epple und seine Vertriebspartner Pulse Printing Products und Pco Eastgate bildeten dabei einen Stand im deutschen Pavillon. Die Mitarbeiter konnten Messebesucher zum gesamten Portfolio an Bogenoffsetdruckfarben, -lacken und Druckchemikalien beraten.

„Die südostasiatischen Druckereien hatten großes Interesse, uns kennenzulernen. Sind wir mit unseren in Europa erfolgreichen Druckfarben in Asien doch noch recht neu im Markt“, sagte Wilfried Bauder, Head of International Sales bei Epple. Der südostasiatische Markt sei stark in der Massenproduktion von Verpackungen, zugleich seien die Unternehmen Innovationen gegenüber aufgeschlossen. Schließlich würden umweltgerechte Drucklösungen, wie sie Epple anbiete, auch in Asien immer wichtiger. Mit der Präsenz auf der Messe in Bangkok mit knapp 20000 Gästen konnte Epple seinen Bekanntheitsgrad im asiatischen Markt ausbauen, bilanziert Bauder. (AL)

