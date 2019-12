vor 22 Min.

Er bringt das Schöne im Holz zum Vorschein

Der Oberschöneberger Xaver Knöpfle schnitzt seit 40 Jahren größere und kleinere Skulpturen oder Krippen aus Holz. Nun stellte er seine Werke erstmals öffentlich vor.

Von Michaela Krämer

Es ist der angenehme Geruch von frisch verarbeitetem Holz, der schon am Eingang zur Ausstellung den Besuchern um die Nase weht. Die Liebe zu diesem Material hat Xaver Knöpfle schon vor 40 Jahren für sich entdeckt.

Damals schenkte ihm seine Frau ein Schnitzmesser und einen Holzrohling zum Geburtstag. Nun stellt er seine Werke erstmals aus.

Als ihm das Schnitzen allein nicht mehr genügte, habe er unter Anleitung den künstlerischen Umgang mit der Kettensäge erlernt, sagt Knöpfle. Was alles in dieser Zeit entstanden ist, präsentierte der in Reischenau geborene Holzbildhauer im Seminarhaus Oberschöneberg. Vor dem Eingang begrüßt ein lebensgroßes Paar aus Holz die Besucher.

Viele der Ausstellungsstücke sind unverkäuflich

Daneben stehen ein geschnitztes Nashorn und ein Pferd. Das Innere des Gebäudes zieren eine Reihe von Krippen, die zum Innehalten einladen und die einen Einblick in das vielseitige Schaffen des Künstlers geben. Denn erst bei genauerer Betrachtung sieht man die liebevoll herausgearbeiteten Details. Viele der Ausstellungsstücke sind unverkäuflich, wie seine Schwiegertochter Karin verrät.

Krippen sind eine Leidenschaft des Künstlers Xaver Knöpfle. Viele verschiedene hat er bereits geschnitzt. Bild: Michaela Krämer

„Da hängt zu viel Herzblut daran, weil jedes Stück dieses Naturmaterials ein Unikat ist.“ Sei es ein den Künstler inspirierender Baumstumpf oder eine Baumrinde mit einer ungewöhnlichen Form oder Farbe – Xaver Knöpfle sammelt alles ein. „Im Garten verteilt liegt unzähliges Ausgangsmaterial herum.“ Früher hat er im Wohnzimmer geschnitzt, heute sägt er – sehr zur Freude der Familie – viel im Freien.

Es ist schon erstaunlich, was der 67-Jährige im Laufe seines Künstlerlebens schon so alles aus rohem Holz gezaubert hat. Die Holzart wählt er dem Anlass entsprechend aus – Apfel, Kirsch oder Walnuss. Vieles entsteht aus dem Kopf heraus.

Meistens kommen die Ideen beim Schüren des Ofens

Meistens kommen die Ideen beim Schüren des Ofens, ehe er das Holzstück in den Ofen legt, sagt Knöpfle. „Mach was draus“, denke er sich dabei immer. So etwa das Schaukelpferd, das er für seine Enkelkinder gefertigt hat, die Wiege und der Rübezahl oder auch die Kirche in Oberschöneberg. Daneben sind unzählige, teilweise äußerst filigrane Krippen unter seinen geschickten Händen entstanden.

Glück gehabt: Dieses Stück Holz landete nicht im Ofen. Bild: Michaela Krämer

Xaver Knöpfle freut sich über die große Resonanz seiner Ausstellung, die mit großer Unterstützung seiner Familie und der Nachbarn entstanden ist. „Die Frauen im Ort haben so viele Kuchen gebacken“, sagt seine Frau. Besonders dankbar ist er Gusti und Peter Erlhoff, die ihm die schönen Seminarräume mit ihren Kreuzgewölben für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt haben. Einen besseren Rahmen hätte er für seine Werke nicht finden können.