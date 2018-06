28.06.2018

Er half, wo er nur konnte

Jens Rabien ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Er prägte das öffentliche Leben in Deuringen und Stadtbergen mit

Die Nachricht hat viele Stadtberger zutiefst erschüttert: Jens Rabien ist mit nur 47 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Er hatte das öffentliche Leben der Stadt über viele Jahre mitgeprägt und bereichert. Das ehrenamtliche und soziale Engagement lag dem Wirtschaftsingenieur für Logistik und glücklichem Familienvater besonders am Herzen.

Als Vorsitzender führte er den TSV Deuringen, war aktives Mitglied der Feuerwehr Deuringen und fuhr den Weihnachtstrucker der Johanniter zur Unterstützung bedürftiger Familien in Albanien, Rumänien und Bosnien. Mit Hingabe spielte er Saxofon in der Big Band des Musikvereins Stadtbergen, dirigierte die Band tonart, die Gottesdienste mit neuen geistlichen Liedern gestaltete, und engagierte sich damit als Christ in der evangelischen wie katholischen Kirche.

Jens Rabien waren vereinsübergreifende Lösungen innerhalb des Stadtteils Deuringen immer sehr wichtig: Sein Engagement war bei Weitem nicht auf die Vereine und Institutionen beschränkt, er half, wo er helfen konnte, und übernahm Verantwortung. Jens Rabien setzte sich für den Erhalt von Traditionen ein, erkannte jedoch auch, wenn neue Wege eingeschlagen werden mussten.

Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz sagte in seiner Trauerrede in St. Gabriel: „Kennzeichnend für ihn waren seine musikalischen Talente, seine vielfältigen sportlichen Begabungen, seine Verankerung in der Religion, die ihn in all diesen Bereichen tätig werden ließen.“ Dafür wurde er mit der Ehrennadel in Bronze „Aktiv in Stadtbergen“ für herausragendes ehrenamtliches und soziales Engagement ausgezeichnet. Metz weiter: „Für viele andere positiven Eigenschaften wie sein Verantwortungsbewusstsein, das positive Denken, das richtige, meist humorvolle, erlösende Wort, und sein harmonisch und ausgleichendes Wesen kann man keine Ehrennadel verleihen. Seine Gegenwart, sein tatkräftiger Einsatz wird uns allen fehlen. Aber sein Vorbild bleibt. Jens Rabien hat wahrhaftig Spuren hinterlassen, in unserer Stadt und unseren Herzen.“

Unter großer Anteilnahme und mit Klängen der Big Band des Musikvereins Stadtbergen wurde Jens Rabien nach dem Trauergottesdienst in St. Gabriel auf dem Friedhof in Stadtbergen beigesetzt. Er hinterlässt Gattin Barbara und die beiden Kinder Marlene, 8, und David, 5. (inst)

