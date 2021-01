19:30 Uhr

Er ist der neue Konrektor an der Realschule in Zusmarshausen

Plus Matthias Fels wechselt zum Schulhalbjahr von Günzburg nach Zusmarshausen an die Realschule. Worauf er sich besonders freut

Von Katja Röderer

Matthias Fels freut sich schon auf seinen neuen Job. Denn bis jetzt habe er nur Gutes von der Realschule in Zusmarshausen gehört, wie er sagt. Ab Mitte des Schuljahres wird er dort nun als Konrektor das Team der Schulleitung verstärken. Ganz so neu ist die Aufgabe für den 40-Jährigen aber nicht.

Der gebürtige Passauer ist schon seit 2018 Konrektor an der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg. Dort hatte er die Schule mitunter durch turbulente Zeiten geführt und zeitweise die Aufgaben der Schulleitung übernommen. Jetzt freut er sich auf "eine große Schule mit einem großen Schulleitungsteam und vielen Herausforderungen", erklärt er.

Neuer Konrektor in Zusmarshausen hat einen kürzeren Weg zur Schule

Mit dem Wechsel wird der Weg zum Arbeitsplatz für Matthias Fels deutlich kürzer. Zumindest, wenn wieder Schüler in den Klassenzimmern sitzen. Die Fahrt über die Autobahn entfällt für den neuen Konrektor, stattdessen braucht er bald nur noch etwa zehn Minuten bis zur Realschule in Zusmarshausen. Er überlegt deswegen schon, ob er die Strecke mit dem Fahrrad fahren sollte.

Matthias Fels wird in Zusmarshausen Deutsch und Geschichte unterrichten. Er selbst hat an der Universität in Würzburg studiert und sein Referendariat an den Realschulen in Karlstadt und Arnstein in Unterfranken absolviert. Danach war er von 2010 bis 2018 Realschullehrer an der Markgrafen-Realschule in Burgau, wo er Fachschaftsleiter in Deutsch war und im Personalrat mitwirkte. Außerdem arbeitete er als Schulbuchautor für den Cornelsen Verlag.

Wenn er nicht mit der Schule beschäftigt ist, treibt Matthias Fels gerne Kampfsport. Er mag handwerkliche Tätigkeiten rund um Haus und Garten und verbringt gerne Zeit mit seinen drei Töchtern. Seine Frau hat bereits an der Realschule in Zusmarshausen gearbeitet und auch "immer nur Gutes" erzählt, berichtet der Familienvater.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen