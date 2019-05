00:32 Uhr

Er kennt Europa wie kaum ein anderer

Michael Hager aus Neusäß arbeitet seit 20 Jahren in Brüssel. Was sich der Berater von Günther Öttinger für die EU wünscht

Von Felicitas Lachmayr

Er kennt die EU wie kein anderer. Seit 20 Jahren lebt und arbeitet Michael Hager in Brüssel. Er hat die Erweiterung um 13 Mitgliedstaaten und die Finanzkrise miterlebt, hat an zahlreichen Gesetzesentwürfen mitgewirkt. Seit 2013 ist er Kabinettschef des EU-Kommissars Günther Öttinger. Am Samstag kommt der 51-Jährige für eine Diskussionsrunde nach Neusäß. Denn hier liegen seine Wurzeln.

Es ist zwar nicht der nächste Weg – etwa 700 Kilometer liegen zwischen Brüssel und Neusäß. Aber ein paar Mal im Jahr nimmt Hager die Strecke auf sich. Denn: „Neusäß ist immer noch meine Heimat“, sagt der 51-Jährige. Er habe Familie und Freunde hier. Sein Vater Klaus Hager ist kein unbekannter im Landkreis. Als Wetterexperte weiß er, wann in Neusäß die Sonne scheint. Auf die wartet sein Sohn in Brüssel oft vergeblich. „Hier ist es oft sehr grau“, sagt Hager. Auch die bayerischen Berge vermisse er und das belgische Bier könne mit dem bayerischen einfach nicht mithalten. Davon mal abgesehen fühlt sich der 51-Jährige in seiner Wahlheimat Brüssel wohl.

Als Student machte er sein erstes Praktikum bei der EU. „Die politische Sphäre hat mich immer interessiert“, sagt Hager. „Brüssel erschien mir spannender als die Bundespolitik.“ In Tübingen studierte er Geschichte, Politik und Japanologie. Lange musste er also nicht überlegen, als er ein Jobangebot als Mitarbeiter einer Abgeordneten im Europäischen Parlament bekam. „Für mich als Berufseinsteiger war das enorm spannend“, erinnert er sich.

Mittlerweile kennt er den Brüsseler Apparat wie kaum ein anderer. Seit 20 Jahren arbeitet er für die EU, hatte verschiedene Ämter inne, bis er 2013 Kabinettschef des EU-Kommissars Günther Öttinger wurde. Seit sechs Jahren ist Hager dessen engster Berater. Gemeinsam besprechen sie alle politischen, administrativen und personellen Angelegenheiten. Als Kabinettschef bereitet Hager Themen zur Abstimmung vor oder kümmert sich um Reden und Termine des Kommissars. In den vergangenen fünf Jahren habe die Kommission etwa 500 Gesetzesvorschläge eingebracht. Rund 360 wurden verabschiedet. „Es passiert viel, was national nicht wahrgenommen wird, aber trotzdem Auswirkungen hat“, sagt Hager. Für seine tägliche Arbeit würde er sich vor allem eines wünschen: mehr Tempo. „Wir sind zu langsam in Brüssel.“ Schon die Abstimmung zwischen Bund und Ländern in Deutschland dauere oft zu lange.

Es sei nicht immer einfach, Kompromisse zwischen 28 Mitgliedstaaten auszuhandeln. Aber genau das begeisterte Hager von Anfang an. „Mit nationalen Ansichten kommt man nicht weit, man muss sich auf die unterschiedlichen Typen und Stereotypen einlassen.“ So weiß er, dass französische Redner gerne mal ausschweifen und doppelt so lange wie Redner aus Finnland brauchen, um auf den Punkt zu kommen. „Die kommen direkt zur Sache“, sagt Hager. Und die Deutschen? „Sind eher finnisch.“

Eine Entwicklung konnte Hager über all die Jahre beobachten: „Die kritische Haltung gegenüber der EU nimmt zu.“ Die Finanzkrise und die Flüchtlingskrise hätten dazu beigetragen. Aber auch das fehlende Verständnis für den komplexen Apparat EU sei ein Grund. „Wir müssen von Brüsseler Seite aus viel stärker kommunizieren, was wir machen“, sagt er. Was passieren kann, wenn die Bürger den Bezug zur EU verlieren, zeige der Brexit. Doch trotz aller Schwierigkeiten ist Hager überzeugt: „Die EU ist das beste Projekt, das wir haben können. Wir wissen es oft viel zu wenig zu schätzen.“

Am Samstag, 18. Mai, kommt Michael Hager zu einer Diskussionsrunde nach Neusäß. Die Veranstaltung zum Thema „Unruhige Zeiten für die EU?“ beginnt um 11 Uhr im Foyer der Stadthalle Neusäß. Andrea Gehler, Europareferentin des Bayerischen Städtetages, wird auch einen Vortrag halten.

