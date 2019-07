vor 18 Min.

Er schreibt die „Sounds of Islands“

Comedian Willy Astor tritt in der Stadthalle Gersthofen auf. Diesmal als Musiker. Warum die Musik ihn auch besonders mit dem FC Bayern verbindet.

Von Gerald Lindner

Mit seinen Wortspielen und Kalauern wurde Willy Astor sehr bekannt – neben verschiedenen Fernsehauftritten nicht zuletzt auch durch die Werbung für ein großes Möbelhaus. Doch der Comedian ist auch ein Musiker: Mit Band und seinem Programm „The Sound of Islands“ gastiert er am Freitag, 12. Juli, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen. Wir sprachen mit ihm.

Wie entstand Ihre Liebe zu den Wortspielereien?

Astor Ich bin aus Neugier zur deutschen Sprache auf die Wortakrobatik gekommen.

Warum geschah das?

Astor Als Kind war ich Fan von Otto und Heinz Erhardt und deren Umgang mit der Sprache. Als Kind ist man wie ein Löschpapier, man saugt alles auf.

In der Stadthalle Gersthofen präsentieren Sie die neue Folge des Programms „Sound of Islands“.

Astor Hier bin ich nur der Gitarrenspieler und Komponist. Das einzige Wortspiel ist der Titel des Programms mit seiner Anspielung auf Simon & Garfunkels „Sound of Silence“.

Dann handelt es sich also um ein eher ernstes Programm?

Astor Der Schalk im Nacken bleibt natürlich an mancher Stelle erhalten. In erster Linie gibt’s allerdings Musik ohne Worte. Ich versuche damit Bilder in den Köpfen zu erzeugen, die keiner Sprache bedürfen. Sie beschreibt zum Beispiel die Stimmung einer Landschaft oder eine Stadt wie das sizilianische Syrakus oder ein Gefühl wie Wehmut.

Ihre Fans lassen sich darauf ein?

Astor Den Menschen geht bei den Konzerten erfahrungsgemäß das Herz auf. Denn es handelt sich schon auch um eine Seelenmusik, eine sehr persönliche Musik, bei der die Menschen auch entspannen können.

Eine Ihrer Kompositionen haben viele Menschen sicher schon mitgesungen und nicht gewusst, dass Sie von Ihnen stammt.

Astor Sie spielen auf die derzeitige offizielle Hymne des FC Bayern „Stern des Südens“ an. Sie ist schon eines meiner Markenzeichen geworden.

Wie kam es dazu, dass der Verein diese Hymne wählte?

Astor Ich bin in München aufgewachsen. In meinem Freundeskreis waren „die Roten“ – also Bayernfans – da solidarisiert man sich halt. Irgendwann hab ich mir gedacht, die alte Hymne gefällt mir nicht mehr und hab’ auf freier Basis den „Stern“ komponiert. Und das erwies sich dann als der große Wurf. Das ist nun auch schon 20 Jahre her.

Welche Projekte beschäftigen Sie derzeit?

Astor Ich schreibe gerade mein zweites Kinderalbum „Kindischer Ozean“ fertig. Das kommt im Herbst heraus. Außerdem ist im Juli eine Hauptzeit für Comedy, da bin ich auf einer umfangreichen Festival-Tour. Und ansonsten versuche ich jeden Tag, fleißig zu leben.

Was ist Ihnen wichtiger: Comedy oder die Musik?

Astor Das sind beides meine Babys, in denen viel Liebe steckt. Daher wollte und werde ich mich nicht für einen Weg entscheiden. Wenn man zwei völlig verschiedene Kinder hat, gibt man doch auch keines davon ab.

