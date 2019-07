vor 33 Min.

Er will in Altenmünster Chef im Rathaus werden

Florian Mair wohnt in Zusamzell

Die Unabhängigen Wähler stellen Florian Mair vor. Der 36-Jährige sieht Verbesserungsmöglichkeiten im Zusammengehörigkeitsgefühl der einzelnen Ortsteile.

Von Josef Thiergärtner

Wer wird in Altenmünster Nachfolger von Bürgermeister Bernhard Walter, der 18 Jahre lang im Amt war? Als erste Gruppierung stellten nun die Unabhängigen Wähler ihren Kandidaten bei der Auftaktversammlung für die Kommunalwahl 2020 vor. „Mit Florian Mair habt ihr eine gute Wahl getroffen, ich bin überzeugt, dass er der Richtige für dieses bedeutungsvolle Amt ist“, sagte Bernhard Walter.

Der 36-jährige Florian Mair wohnt in Zusamzell. Nach einem nebenberuflichen Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Schwaben wurde der gelernte Sozialversicherungsfachangestellte 2012 zum Vorstand der BKK Stadt Augsburg bestellt. Dort ist er für 33 Mitarbeiter verantwortlich und hat ein 120 Millionen hohes Haushaltsvolumen zu verwalten.

Entscheidungen im Team erarbeiten

Beruflich bedingt ist Florian Mair noch in mehreren Gremien und leitet diese teilweise als deren Vorsitzender. Deshalb sei es für ihn nichts Neues, Verantwortung zu übernehmen. Seine Entscheidungen will er bei einer Wahl zum Bürgermeister im Team erarbeiten. Denn gute Ergebnisse seien nur dann zu erzielen, wenn die Zusammenarbeit offen, sachlich und ohne Denkverbote erfolgt. Bei bedeutenden Beschlussfassungen will er die Bürger einbeziehen – denn gute Entschlüsse lebten auch von der Vielfalt derer, die sich hierzu Gedanken machen und sie aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten.

Die Schwerpunkte seiner Aufgabe setzt der mögliche neue Bürgermeister auf die Unterstützung der Familien. Die Prämisse: Generationsübergreifend denken und die Bedürfnisse aller Arbeitsgruppen berücksichtigen. Hierzu gehörten ein qualitativ hochwertiges Kinderbetreuungsangebot, die Stärkung des Schulstandortes sowie ein breit gefächertes Angebot der medizinischen und pflegerischen Versorgung.

Die Infrastruktur darf nicht vergessen werden

Verbesserungsmöglichkeiten sieht Mair noch im Zusammengehörigkeitsgefühl der einzelnen Ortsteile. „Eine stetige Weiterentwicklung unserer Gemeinde ist wichtig. Allerdings stehe ich bei der Ausweisung von Bauland und Gewerbeflächen für eine ausgewogene Vorgehensweise ein“, sagt Mair und sprach damit ein oft heiß diskutiertes Thema an. Denn die Infrastruktur mit Kindergärten, Schule oder Ärzte dürfe bei dem Thema nicht vergessen werden. Entscheidungen sollen den Bürgern besser erklärt, Jugendliche und junge Erwachsene aktiv in die Entscheidungsfindung miteinbezogen werden. „Veränderungen gestalten heute die Zukunft“, sagte Mair.

Die Vielzahl der Vereine gehört für Mair zu einer lebenswerten Gemeinde. Deshalb soll die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen stärker unterstützt werden. An Erfahrung in diesem Bereich mangelt es dem Kandidaten jedenfalls nicht. Insgesamt 26 Jahre spielt er aktiv in der Musikkapelle Altenmünster mit, ist seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied im Vorstand und leitet ab 2005 als Vorsitzender den 260 Mitglieder starken Verein. Bei der Gründung der Musikschule Holzwinkel und Altenmünster im vorigen Jahr wirkte er ebenfalls mit und übernahm die Verantwortung als deren Vorsitzender.

In der Lokalpolitik ist der verheiratete Familienvater einer neunjährigen Tochter und einem Zwillingspaar mit sieben Jahren seit der letzten Kommunalwahl aktiv.

Aus dem Ortsverband der SPD gab es keine Initiative, deshalb entschlossen sich die Gemeinderäte der bisherigen Gruppe „SPD – Unabhängige Wähler“ für die Liste ohne den Parteizusatz, erklärte der Versammlungsleiter Dieter Erhard den Anwesenden.

