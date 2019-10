vor 52 Min.

Er will seine Ruhe vor dem Zeitgeist

Was Hennes Ruißing sagt, wenn man seine Malerei als „von vorgestern“ bezeichnet

Von Tobias Karrer

Auf die Frage, was es für ihn bedeutet, durch das „Malerauge“ zu sehen, antwortet der Nördlinger Künstler Hennes Ruißing mit einer Anekdote aus dem Kindergarten. Er erinnert sich an eine Situation, in der alle ein Auto malen sollten. „Sie wissen ja, wie das bei Kindern normalerweise aussieht: Eine größere Kartoffel mit einem Fadenkreuz und halbwegs runden Rädern“, beschreibt es Ruißing bei der Vernissage seiner Ausstellung im Heimatmuseum Zusmarshausen. Die anderen Kinder hätten das damals auch so umgesetzt, nur er sah das Auto schon perspektivisch auf seinem Zeichenblatt.

Die Aussage einer Erzieherin, „jetzt mal doch so wie die anderen Kinder“, löste bei Ruißing dann einen trotzigen Wutausbruch aus: „Ich sehe das aber so“, entgegnete er bestimmt.

Seit 20 Jahren bietet das Heimatmuseum in Zusmarshausen Künstlern aus der Region und darüber hinaus einen Raum für Ausstellungen. Bei der jüngsten Vernissage tritt Hennes Ruißing in einen Dialog mit Museumsleiter und Künstlerfreund Andreas Decke.

Die Anekdote, die der Nördlinger Künstler auf die erste Frage nach dem „Malerauge“ erzählt, beschreibt auch seine Art zu arbeiten. Ruißing will sich auf keinen Fall vorschreiben lassen, was und wie er malt. Motive würden ihn „anschreien“, ihm keine Ruhe lassen, bis er sie umgesetzt habe, sagt der Maler. Eine Art obsessives Gefühl überkommt ihn, wenn er ein gutes Motiv sieht. Das könnte auch der Grund für die Wahl seiner Motive sein. Bei der Ausstellung in Zusmarshausen präsentiert er vor allem Landschaftsbilder aus seiner Heimat, dem Donau-Ries. Außerdem malt er Stillleben und Porträts.

Auch auf die Frage, was für ihn die „malerische Wahrheit der Dinge sei“, antwortet Ruißing so ausschweifend wie prägnant: „Alles“, betont er, bevor er weiter ausholt. Als Beispiel für seine Erklärungen nutzt er seinen Künstlerfreund Decke: „Wenn du einen Baum malst, ist der fast porträthaft, kann aber auch stellvertretend für alle Bäume stehen.“ Genauso verhalte es sich mit der Landschaft.

Der Museumsleiter spricht Ruißing auch auf den Zeitgeist an: „Du malst Stillleben, Landschaft und Porträts. Manche würden sagen, das sei nicht zeitgemäß.“ Auch hier hat Ruißing wieder eine Anekdote parat. Ein junger Kollege habe sich einst bereit erklärt, eine Laudation für ihn zu halten. In Ruißings Atelier sei der junge Künstler dann immer kleinlauter geworden. Die Kunst des Nördlinger Malers sei „von vorgestern“, so der Laudator. In der Rede habe er Ruißing dann mit einer Schildkröte verglichen, die in ihrem Gehege zufrieden frisst.

Der Nördlinger Maler nimmt sich dieses Urteil allerdings nicht zu Herzen. Er zitiert den Augsburger Meister Markus Lüpertz, wenn er meint: „Es gibt keine neue Kunst, es gibt nur immer neue Künstler.“ Außerdem betont er, dass moderne, abstrakte Techniken nichts für ihn sind. Künstler, die mit viel Gestus „aus dem Bauch heraus“ malen, hätten vergessen, dass „das Gehirn alles steuert, auch das Bauchgefühl“.

Im Spektrum von der abstrakten bis zur fotorealistischen Malerei will Hennes Ruißing sich nicht einordnen lassen. „Ich will vor allem meine Ruhe“, betont der Künstler. Auch dem Druck des Marktes wolle er sich nicht beugen, obwohl das Malen für ihn immer eine Frage des „Überlebens“ gewesen sei. Allerdings arbeitete er auch über 30 Jahre nebenberuflich als Kunstlehrer für das Gymnasium bei St. Stephan.

Ruißing begeistert die Besucher der Vernissage mit seiner offenen Art und seiner Kunst. Seine Werke kommen gut an, wie ein Blick in das Gästebuch verrät. Eine Besucherin schreibt: „Vielen Dank für die tollen Seh-Erlebnisse – nicht von vorgestern, sondern von heute.“ Ein anderer Eintrag lautet: „Malen Sie weiter Bilder von vorgestern. Es gibt noch viele Menschen, die sich daran erfreuen können.“

Die Ausstellung im Heimatmuseum Zusmarshausen ist vom 20. Oktober bis zum 17. November jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Künstler ist am 27. Oktober und am 3. und 17. November selbst vor Ort.

