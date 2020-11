vor 48 Min.

Erfolg für die Polizei: Autoknacker festgenommen

Der Autoknacker hatte es meist auf Bargeld und Scheckkarten abgesehen und schlug bevorzugt auf Parkplätzen an Friedhöfen in Nähe der Autobahn zu.

Der Täter bricht Autos auf Friedhofsplätzen im Landkreis Augsburg Autos auf und stiehlt Scheckkarten. Beim Geldabheben übersieht er jedoch ein wichtiges Detail.

Von Matthias Schalla

Er hatte es meist auf Bargeld und Scheckkarten abgesehen und schlug bevorzugt auf Parkplätzen an Friedhöfen in Nähe der Autobahn zu. So auch in Täfertingen, Adelsried und Wörleschwang. Nun kann die Polizei in Zusmarshausen einen Fahndungserfolg vermelden: Der Täter ist gefasst.

Seine Vorgehensweise war stets gleich: Ein Autoknacker hatte am Montag, 5. Oktober, zwischen 16 und 18 Uhr auf den Friedhofsparkplätzen in Täfertingen, Adelsried und Wörleschwang Autos aufgebrochen und unter anderem Geldbeutel mit Scheckkarten und Bargeld entwendet. Im Anschluss an den Aufbruch in Wörleschwang gelang es dem Täter sogar, mit der entwendeten Scheckkarte an zwei Banken in Zusmarshausen Bargeld in einer Gesamthöhe von 2500 Euro abheben zu können. Denn: Die Geheimzahl war auf einem Zettel im Geldbeutel notiert. Doch der Täter übersah ein entscheidendes Detail.

Täterfotos am Geldautomaten in Zusmarshausen identifizieren den Mann

Aufgrund der am Geldautomat aufgezeichneten Täterfotos wurden dem Autoknacker im Rahmen einer bayernweiten Bildrecherche ebenfalls zwei gleichartige Fälle in Oberfranken zugeordnet. "Nach vier weiteren Autoaufbrüchen im Bereich der Staatsanwaltschaft Heidelberg konnte der Täter jetzt festgenommen werden", teilte Zusmarshausens Polizeichef Raimund Pauli am Mittwoch mit.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 53 Jahre alten Mann aus Fulda. Es wurde laut Polizei bereits dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in der JVA Mannheim ein. Er trat vielfach immer mit dem gleichen Modus Operandi auf, knackte Autos im gesamten bayerischen Raum und hob Geld ab. Polizeichef Pauli betont daher erneut, dass der PIN-Code niemals zusammen oder in der Nähe von Scheckkarten aufbewahrt werden soll.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Themen folgen