Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Gersthofen: Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Gersthofen: Nach der Bürgermeister- und Stadtratswahl finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Wie fallen die Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Gersthofen aus? Nach der Bürgermeister- und Stadtratswahl bekommen Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

In Gersthofen im Landkreis Augsburg steht am 15. März die Stadtrat- und die Bürgermeister-Wahl an. Das ist der Tag der Kommunalwahl 2020 in Bayern. Die Ergebnisse sollen noch am Abend feststehen. Sie finden die Wahlergebnisse dann in diesem Artikel.

Gersthofen - Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl

Die Wähler haben von 8 bis 18 Uhr Zeit, in Gersthofen ihre Stimmen abzugeben. Danach beginnt sofort die Auszählung. Wenn die Wahlergebnisse feststehen, finden Sie sie hier:

Diese fünf Kandidaten treten zur Bürgermeister-Wahl in Gersthofen an:

Max Poppe ( CSU )

( ) Michael Wörle (Grüne)

(Grüne) Sigrid Steiner (WIR)

(WIR) Albert Kaps (Pro Gersthofen )

(Pro ) Markus Brem (#BewegungZukunft)

Außerdem möchten sich an dem Tag Kandidaten der Parteien und Gruppierungen in den Stadtrat wählen lassen. Dieser umfasst in Gersthofen 30 Sitze.

Wahlergebnisse der Stadtratswahl: Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Gersthofen

Bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2014 wurde Michael Wörle in Gersthofen zum Bürgermeister gewählt. Das waren damals die Ergebnisse der Stadtratswahl:

CSU : 9

: 9 Freie Wähler : 6

: 6 SPD : 4

: 4 Pro Gersthofen : 2

: 2 Bündnis 90 / Die Grünen : 2

: 2 W.I.R: 7

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (sge)

