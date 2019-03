vor 2 Min.

Erhält das neue Gymnasium genug Stellplätze?

Die Idylle trügt. Das Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen ist in die Jahre gekommen. Deswegen soll auf dem bisherigen Volksfestplatz ein Neubau entstehen. Details des Bebauungsplans beschäftigen derzeit die Lokalpolitiker.

Gersthofer Planungsausschuss hält die vorgesehenen 100 für den Neubau auf dem Volksfestplatz zu wenig. Am Mittwoch geht der Bebauungsplan in den Stadtrat.

Von Gerald Lindner

Das Paul-Klee-Gymnasium im Schulzentrum in Gersthofen ist zu klein und in die Jahre gekommen. Deswegen soll auf dem benachbarten bisherigen Volksfestplatz rund 150 Meter südöstlich auf der gegenüber liegenden Straßenseite ein Neubau mit einer Dreifachturnhalle entstehen. Einstimmig sprach der Planungsausschuss sich für einen entsprechenden Bebauungsplanentwurf aus. Dieser wird nun in der Sitzung des Gersthofer Stadtrats am morgigen Mittwoch, 27. März, ab 18 Uhr beraten.

Mehr als 70 Millionen Euro soll das neue Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen kosten – laut aktueller Schätzung der Bauverwaltung des Landkreises. Das Gymnasium wäre damit die teuerste Schule, die der Landkreis bislang gebaut hat. Geplant ist ein fünfzügiges Gymnasium mit einer Dreifachturnhalle.

47 Klassenzimmer für das neue Gymnasium

Die neue Schule für rund 1000 Gymnasiasten soll aus drei ineinander übergehenden dreigeschossigen Baukörpern mit Lichthöfen und einer halb abgesenkten Turnhalle bestehen. Vorgesehen sind 47 Klassenzimmer und Ausweichräume, weil das neue Gersthofer Gymnasium fünfzügig werden soll. Vorgesehen sind Fahrradstellplätze für Lehrer sowie zwei Fahrradeinhausungen für jeweils rund 150 Fahrräder. Für ausreichend Parkplätze soll eine Tiefgarage (100 Plätze, davon vier für Behinderte) sorgen. Der Neubau auf dem Gelände des Festplatzes soll bis Anfang 2024 fertiggestellt sein.

Gerade an der geplanten Zahl der Stellplätze gab es Zweifel im Ausschuss. „Laut unserer Satzung werden zwei Stellplätze pro Klassenzimmer benötigt – die jetzt vorgesehenen in der Tiefgarage reichen sicher nicht aus“, betonte Bernhard Happacher (FW). „Es gibt ja schon 90 Lehrer.“ Im Moment könnten die Schüler ja mit ihren Autos noch auf Flächen des Volksfestplatzes ausweichen, das sei mit dem Gymnasiumsneubau nicht mehr der Fall. „Sollte es bei 90 bleiben, müssten mir in der Umgebung ein reines Anwohnerparken einführen“, so Happacher weiter.

„Die Anwohner dürfen künftig nicht schlechter gestellt sein“

Dazu komme, dass der Volksfestplatz offiziell bereits als Parkplatz für die Besucher der Moschee in der Augsburger Straße gewertet werde, betonte Max Poppe (CSU). „Was ist mit diesen Stellplätzen?“ Seine Fraktionskollegin Sandra Meitinger fügte hinzu: „Laut Ministerium sind jeweils ein Stellplatz pro Klasse sowie zusätzlich jeweils ein Stellplatz pro zehn Schüler über 18 Jahren gefordert – und zusätzlich noch Besucherstellplätze.“ Albert Kaps (Pro Gersthofen) forderte: „Die Anwohner dürfen künftig nicht schlechter gestellt sein als im Moment.“

Markus Brem (FW) wiederum interessierte die Nachhaltigkeit des geplanten Schulneubaus. „Unser Energieleitbild – wird dies bei dem Bebauungsplan für das Paul-Klee-Gymnasium berücksichtigt?“ Laut Stadtbaumeister und Städteplaner Roland Schmidt verhandelt die Bauverwaltung derzeit mit dem Landkreis, der ja der Bauträger ist, über die Energieversorgung der Schule.

Schon länger trägt sich die Stadt wie berichtet mit dem Gedanken, einmal das ganze Schulzentrum, den Kirchenbereich und die umliegenden Wohnbereiche über ein Fernwärmenetz zu versorgen.

Weitere Themen der morgigen Stadtratssitzung sind unter anderem der Stand bei der Bädersanierung, eine dreigeschossige Containeranlage für den Ulrichshort sowie die Schulplanung und das geplante Hotel, das im Güterverkehrszentrum entstehen soll.

