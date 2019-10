vor 50 Min.

Erinnerung an den Kiosk Kugelmann und das „Gusloch“

Der historische Rundgang durch Diedorf war so gefragt, dass er zwei Mal stattfand. Was die Bürger begeisterte

Von Tobias Karrer

Für seine Rolle hat sich Peter Miller in Schale geworfen: Er trägt einen langen Umhang, einen Schlapphut, eine Art Speer und eine Laterne mit sich. Miller tritt bei der „Zeitreise“ im Rahmen der Diedorfer Kulturtage als Nachtwächter Joseph Zwickel auf, der etwa um 1850 in Diedorf gelebt und gearbeitet hat. Die Führung wurde vom Heimatgeschichtlichen Verein konzipiert, dessen Vertreter an einigen Stellen zu Wort kommen. Das Wichtigste an der Zeitreise scheint allerdings: An vielen Stellen erinnern sich die Besucher an frühere Zeiten und sie werden ermutigt, ihre Erinnerungen zu teilen.

Die erste Station ist der Bahnhof. Auf dem Pflaster der Wartehalle aus dem Jahr 1905 haben sich auch am zweiten Termin der Führung etwa 50 Menschen versammelt. Werner Lorenz, der Vorsitzende des Heimatgeschichtlichen Vereins, erzählt von dem Bau der Eisenbahn 1853 unter Kaiser Maximilian, der Diedorf an die „große Welt“ anband. Der Bahnhof habe in seiner Geschichte viel Freude, aber auch viel Leid erlebt, betont Lorenz. Ein Zuhörer erinnert sich: „Als Junge habe ich hier noch Kohlen für unseren Backofen abgeladen.“

Weiter geht es in der Bahnhofstraße, die sich seit 1850 stark verändert hat. Zu Zeiten von Joseph Zwickel war hier viel freie Fläche. Auch die Straßennamen gab es damals noch nicht. Die Häuser waren einfach durchnummeriert. Auch die jüngere Geschichte kommt zur Sprache: An die ehemalige Molkerei-Annahmestelle an der Ecke zur Hauptstraße erinnern sich viele aus ihrer Kindheit, vor allem, weil es dort damals schon Speiseeis zu kaufen gab. Auch an den Kiosk Kugelmann oder den „Kurven-Toni“ im Knick der Bahnhofstraße erinnern sich viele.

Nachtwächter Zwickel beantwortet auch die Frage, warum viele Diedorfer die Siedlung auf der anderen Seite der Bahnstrecke als „Gusloch“ kennen. Zu seiner Zeit habe es keine Kanalisation in Diedorf gegeben, das heißt, Abwässer liefen hangabwärts in Richtung des „Lacha-Bauern“, der seinen Namen den Lachen an Abwasser zu verdanken hatte, und dem Armenhaus, das erst 1975 abgerissen wurde. Auch daran erinnern sich noch einige Diedorfer.

Weiter geht es entlang der Bahnhofstraße Richtung Gasthaus Fendt. Vorbei am früheren, hölzernen Feuerwehrhaus, von dem der Nachtwächter erzählt. Bei einem Einsatz habe der benachbarte Bauer die Ochsen für den Löschwagen zur Verfügung stellen müssen, berichtet er. Ebenfalls in dieser Straße habe es lange Zeit eine „Bahnhofsrestauration“ gegeben, die insgesamt 19 Pächter verschlissen habe, da der damalige Ortsvorsteher die Diedorfer vor Völlerei und Glücksspiel schützen wollte.

Zu Lebzeiten des Nachtwächters waren die Obersten der Gemeinde der Völlerei allerdings selbst nicht abgeneigt. Bei sogenannten „Viktualienvisitationen“ prüften sie das Angebot der Brauerei mit Gaststätte, die heute jeder unter dem Namen „Fendt“ kennt. „Wenn das heute noch so wäre, würde ich mich vielleicht auch im Gemeinderat engagieren“, scherzt Miller.

Die historische Tour durch Diedorf führt weiter zum ehemaligen Standort der alten Getreidemühle in der Nähe des Fußballplatzes, von der allerdings nichts mehr übrig ist. Dann geht es vorbei an der „ganz alten Schule“ etwas unterhalb der Sankt Bartholomäuskirche zum Tuffsteingrab aus der Zeit um 700 nach Christus - der wohl wichtigste archäologische Fund in der Gemeinde.

Spätestens an der „alten Schule“, die heute das Bürgerhaus des Ortes ist, kommen viele Erinnerungen hoch. Hier geht es bei dem Rundgang um Fluchtgeschichten nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Teilnehmerin, die als Kind mit ihrer Familie in einem der Obergeschosse des vielfach vergrößerten Gebäudes gewohnt hat, erzählt von eiskalten Nächten und unerträglich heißen Sommertagen. Außerdem kommen Erinnerungen an Grundschulklassen mit über 70 Schülern und einen Lehrer, den viele nur als „Grobian“ kannten, hoch. Die Tour endet im geräumigen Kartoffelkeller an der Ecke Lindenstraße und Hauptstraße. Hier geht es vielen so wie Peter Miller: „Ich wohne schon seit 54 Jahren in Diedorf und war vor der Tour kein einziges Mal hier drin.“