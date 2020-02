vor 7 Min.

Erinnerung an eine Kümmerin

Weggefährten und Kommunalpolitiker würdigen das Wirken von Ellen Blask

Mit einer Gedenkveranstaltung haben am Freitag Weggefährten sowie ehemalige und aktuelle Politiker aus dem Landkreis Augsburg das Wirken von Ellen Blask gewürdigt. Die Meitingerin war vor einem Jahr im Alter von 80 Jahren gestorben.

Landrat Martin Sailer ( CSU) würdigte die langjährige SPD-Politikerin als „Persönlichkeit, die viele Spuren hinterlassen hat in der Kommunalpolitik“. Sie sei ein Vorbild für viele gewesen, immer offen, und trotz verschiedener Parteizugehörigkeit habe es immer gegenseitige Wertschätzung gegeben. „Sie war auch mal stur – aber im positiven Sinn“, betonte der Landrat. Denn sie hatte immer einen Standpunkt, den sie vertrat. Und sie war jemand, „den man um Rat fragte“.

Ein „Motor der Arbeiterwohlfahrt in Meitingen“ war Ellen Blask. Darauf verwies Brigitte Protschka, stellvertretende Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt Schwaben. Mit der Motivation, die Welt ein bisschen besser zu machen, setzte sie sich für Senioren und benachteiligte Menschen ein. „Sie war mit Haut und Haaren das, was man eine Kümmerin nennt“, so Protschka. Dazu gehörte zum Beispiel der Besuch von Menschen, die im Seniorenheim leben. Manchmal waren es mehr als 140 Besuche im Jahr.

An den Einsatz für Benachteiligte, Barrierefreiheit, Inklusion und integrative Kindergärten erinnerte Petra Beer, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bezirkstag. Gleichberechtigung und Gerechtigkeit gehörten zu Blasks Zielen, und die habe sie hartnäckig verfolgt.

Dass bei dieser Gedenkveranstaltung je zwei Frauen und Männer sprechen, die heute in Führungspositionen aktiv sind, hätte Ellen Blask sicher gefreut, erklärte Harald Güller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Sie sei in vielen Punkten schon früh viel weiter gewesen als selbst so manche Mitstreiter in ihrer eigenen Partei, gab er zu. So habe sie sich zum Beispiel bereits für Barrierefreiheit eingesetzt, als dieser Begriff noch unbekannt war. Und bei gemeinsamen Terminen habe er erlebt, wie beliebt sie dank ihrer Herzlichkeit bei den Menschen war. In Meitingen habe man sie überall gekannt und gewusst, dass sie sich kümmert. Ließ sich ein Problem nicht gleich lösen, habe sie ihr Anliegen weiterverfolgt, ein Thema ein paar Wochen oder Monate später erneut aufgegriffen. Ellen Blask war von 1998 bis 2008 für die SPD Mitglied sowohl im Bezirkstag Schwaben wie auch im Kreistag des Landkreises Augsburg. Von 1990 bis zu ihrem Tod 2019 wirkte sie im Gemeinderat Meitingen. Sie war Mitgründerin der Arbeitsgemeinschaft 60 plus. Für ihr kommunalpolitisches Engagement erhielt sie den Goldenen Ehrenring, die höchste Auszeichnung, die der Landkreis Augsburg vergibt. (gol)

