Erinnerungen an den Casino-Club?

Das Gebäude der ehemaligen Disko in Horgau steht zum Verkauf. Viele Menschen haben noch Erinnerungen an die Partys dort.

Wir suchen Ihre Geschichten zur alten Disko in Horgau

Das Gebäude des ehemaligen Casino-Clubs in Horgau steht zum Verkauf. In den 1980er-Jahren war die Diskothek beim alten Horgauer Bahnhof eine der angesagtesten Feierstätten im Landkreis. Legendäre Partys wurden gefeiert, sogar Popstar Falco war hier einmal zu Gast. Nun wollen wir von Ihnen wissen: Haben Sie noch Erinnerungen an legendäre Partys in der ehemaligen Diskothek?

Lassen Sie uns gerne daran teilhaben, eine Auswahl wird zusammen mit einer größeren Geschichte zu der ehemaligen Diskothek in unserer Zeitung veröffentlicht. Zuschriften bitte per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Oder postalisch an Augsburger Allgemeine Land, Bahnhofstraße 8-10, 86368 Gersthofen. Betreff: Casino-Club. (AL)

