Erlingen

vor 18 Min.

Rottweiler-Hündin aus Meitingen schafft es zur Deutschen Meisterschaft

Bezirksgruppenvorsitzender Gerhard Klügl (Bildmitte im Vordergrund) nahm die Siegerehrung der Sommerpokalveranstaltung nach Beendigung der Qualifikationsveranstaltung in Blankenburg vor.

Plus Mit ihren Tieren traten die Mitglieder des Deutschen Rottweilerklubs zur Prüfung in Blankenburg an. Dabei mussten sie anspruchsvolle Aufgaben erledigen.

Von Peter Heider

In diesen Tagen fand bei der Bezirksgruppe Meitingen im Allgemeinen Deutschen Rottweilerklub (ADRK) der Landesgruppen-Sommerpokal für Hundesportfreunde statt. Dabei schaffte es eine teilnehmende Hündin sogar, sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Welche Kriterien sie dafür erfüllen musste.

