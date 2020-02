vor 6 Min.

Erlinger Musiker zeigen bei Ständchen und Feiern ihr Können

Traditionsverein hält Rückblick und ehrt Mitglieder. Er wird in zwei Jahren 50 Jahre alt

Von Peter Heider

Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder sowie der Rückblick auf das Vereinsleben des vergangenen Jahres standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Musikvereins Erlingen.

Vorsitzender Bernd Schey erinnerte auch an den im vergangenen Jahr im Alter von 83 Jahren verstorbenen Ehrendirigenten Moritz Schmidt. Schmidt hatte 2013 aufgrund seines Engagements für die Blasmusik das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Schey erwähnte in seinem Rückblick unter anderem das Stadelfest in Emersacker, die Festwoche in Thierhaupten oder das Herbstfest des SV Erlingen. Ein großer Erfolg war das Gartenfest im Erlinger Schulhof.

Insgesamt hatten die Erlinger Musikanten im vergangenen Jahr 77 Einsätze inklusive der 37 stattgefundenen Proben. Als aktivster Musiker wurde Adolf Malcher von Bernd Schey ausgezeichnet.

Derzeit gehören dem Erlinger Traditionsverein 239 Mitglieder an, darunter 55 Jugendliche und junge Musiker unter 27 Jahren. Die Kapelle besteht mit Dirigentin Caroline Dhom und deren Stellvertreter Markus Klaus aus 41 aktiven Musikern.

Einen Rückblick über die Nachwuchsarbeit gab Jugendleiter Florian Winter. Der Schnuppertag für junge Musikinteressenten war gut besucht. Laut Winter sollen ab September dieses Jahres wieder ein Jugendorchester und ein Vororchester auf die Beine gestellt werden.

Bernd Schey kündigte in seiner Vorschau den Besuch der französischen Partnerkapelle aus Pouzauges, die Les Amis d’Erlingen, an, die vom Donnerstag, 21. Mai, bis Sonntag, 24. Mai, in Erlingen zu Gast sein werden. Das diesjährige Gartenfest des Musikvereins findet am Wochenende 18./19. Juli statt. Geplant wird schon für das 50. Gründungsjubiläum des Musikvereins, das im Jahr 2022 voraussichtlich im Juli gefeiert wird.

Für 25-jährige passive Vereinszugehörigkeit wurden Johann Fünffinger, Stefanie Grimmert und Brigitte Miller mit einer Ehrenurkunde und einer Vereinsnadel bedacht. Für 15 und 25 Jahre aktives Musizieren erhielten Florian Winter und Michael Miller eine Ehrennadel und eine Urkunde des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. Für 40 Jahre Vereinstreue wurden Georg Abold, Mathias Gail, Johann Geißenberger, Edwin Glas, Anton Off, Heinz Rossmanith, Franz Schenk, Josef Sternegger und Karl Zerle mit einer Ehrennadel und einer Urkunde bedacht. Für seine bestandene D1-Bläserprüfung erhielt Luis Praßler eine Auszeichnung.

Die Vorsitzende des ASM-Bezirks 15, Angela Ehinger, lobte den Verein für den guten Zusammenhalt.

