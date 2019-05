00:33 Uhr

Erneuerungen: Das tut sich in Dinkelscherben

Das Kriegerdenkmal in Häder und das Leichenhaus in Ried sind saniert worden. Außerdem wird zur Zeit ein Hochbehälter abgedichtet

Zum späten Frühling wird in der Reischenau einiges erneuert und gebaut.

In Häder wurde beispielsweise das Kriegerdenkmal saniert. Eine Steinmetzfirma wurde beauftragt, den Stein zu reinigen und die Inschriften zu erneuern. Ebenfalls soll die pflanzliche Umrahmung von ehrenamtlichen Helfern neu gestaltet werden.

Eine dringende Entscheidung steht am östlichen Ortseingang bei der Kapelle an. Eine ähnliche Situation gab es im Markt bereits 2014 bei der Grünenbaindter Kapelle (wir berichteten). Auch in Häder droht die denkmalgeschützte Kapelle durch eine mächtige Linde beschädigt zu werden. Eine Wurzel des Naturdenkmals hat den Boden des Gebäudes bereits aufgebrochen und einen Riss in der Außenwand verursacht. Ob die Wurzel gekappt werden kann, ohne die Stabilität des Baumes zu gefährden, oder ob das Baudenkmal abgebaut und neu errichtet werden kann, seien noch offene Fragen. Dass am Ende die Natur über Einsturz von Kapelle oder Baum entscheiden wird, sollte jedoch vermieden werden.

Ein paar Kilometer weiter, in Reischenau, wurde ein neues Brückengeländer bei der Mühle angebracht. Im Zuge der Sporthallensanierung wurde ein neues Lüftungsaggregat für die Umkleiden installiert.

Im Dinkelscherbener Ort Ried wird nun auch das Leichenhaus renoviert. Dabei gibt es Ausbesserungen am Außenputz und einen neuen Anstrich für das Gebäude am Waldrand.

Außerdem wird derzeit der Hochbehälter auf dem Kaiserberg in Dinkelscherben abgedichtet. Schweißbahnen sollen den Kontakt des Stampfbetonbauwerks mit Oberflächenwasser verhindern. Auf der Decke des Behälters wird anschließend eine Dämmung montiert, die die Aufheizung des Wassers im Behälter durch Erdwärme verhindert soll. Diese Maßnahmen gehören zu den vielen Arbeiten der Gemeinde, um der Chlorung des Trinkwassers in Dinkelscherben ein Ende zu setzen. (mick)

