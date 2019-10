vor 32 Min.

Erneut gibt es ein Feuer in Gessertshausen

Vor knapp einem Monat hat in Gesserthausen in der Hauptstraße ein Jugendheim gebrannt. Nun hat es in der selben Straße erneut ein Feuer gegeben.

In der Hauptstraße zündelt Sonntagnacht ein Unbekannter. Zur Klärung der Brandstiftungsserie ist nun eine Belohnung über 10.000 Euro ausgelobt.

Von Matthias Schalla

Fast einen Monat lang ist es in Gessertshausen ruhig geblieben. Nun hat er jedoch erneut gebrannt. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, hat ein Unbekannter am Sonntag gegen 23.20 Uhr einen Stapel Zeitungen angezündet, der direkt neben einem Altkleidercontainer abgelegt war. Dies ist nun der sechste Brand seit dem Sommer in Gessertshausen.

Das Feuer wurde nach Auskunft der Polizei in der Hauptstraße gelegt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat den Stapel Zeitungspapier jemand ganz bewusst angezündet. Glücklicherweise hatte ein Verkehrsteilnehmer das Feuer kurz darauf entdeckt und sofort einen Anwohner zu Hilfe gerufen. Den beiden Männern gelang es, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Aufgrund des schnellen Eingreifens konnte so ein Übergreifen des Feuers auf andere Gegenstände beziehungsweise den Inhalt des Altkleidercontainers verhindert werden und es kam zu keinem Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun, ob ein Zusammenhang mit der bereits bekannten Brandstiftungsserie in Gessertshausen besteht.

Innerhalb von zwei Monaten hat es fünfmal in Gessertshausen gebrannt

Wie bereits mehrfach berichtet hatte es innerhalb von zwei Monaten fünfmal in Gessertshausen gebrannt. Erst waren es Strohballen, dann zwei Lagerhallen. In einem Lagerhaus war der jährliche Futtervorrat für ein ganzes Jahr für die Tierklinik Gessertshausen untergebracht. Der Schaden liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Zuletzt brach Ende September ein Brand in einem Jugendheim aus. Diese Unterkunft liegt ebenfalls in der Hauptstraße.

Von privater Seite wurden zwischenzeitlich für Hinweise, die zur Klärung der Straftaten oder zur Ergreifung des Täters oder der Tätergruppe führen, eine Belohnung von insgesamt 10.000 Euro ausgelobt. Die Zuerkennung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Entsprechende Fahndungsplakate werden von der Polizei ab sofort im Gemeindebereich von Gessertshausen verbreitet.

Hinweise an die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 oder jede andere Polizeidienststelle.

