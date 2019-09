vor 45 Min.

Erneuter Brand in Gessertshausen

In Gessertshausen ist die Feuerwehr erneut zu einem Einsatz ausgerückt.

Wieder brennt es in Gessertshausen, diesmal im Bereich der Hauptstraße. Details zum Brand gibt es noch nicht.

In Gessertshausen ist in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.45 Uhr ein Brand ausgebrochen. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage. Details zu dem Brand im Bereich der Hauptstraße konnten die Beamten am frühen Mittwochmorgen noch nicht nennen.

Die Polizei sucht nach einem möglichen Brandstifter. In Gessertshausen brannte es in den vergangenen Wochen fünf Mal. Zuletzt stand der Futtervorrat der Tierklinik Gessertshausen in Brand.

Mehr dazu lesen Sie hier in Kürze. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: So ermittelt die Kripo nach der Brand-Serie in Gessertshausen

Themen folgen