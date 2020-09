vor 33 Min.

Erneuter Heckenbrand in Neusäß: War es Brandstiftung?

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage brannte jetzt eine Hecke in Neusäß.

Es ist nicht das erste Mal: In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat in Neusäß erneut eine Hecke gebrannt. Brandstiftung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht bemerkte eine Anwohnerin der Heinkelstraße in Neusäß, dass ihre Hecke Feuer gefangen hatte. Zusammen mit einem Passanten versuchte sie, den Brand abzulöschen. Dies gelang jedoch erst der verständigten Feuerwehr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Polizei Gersthofen sucht mögliche Zeugen

Erst Anfang der vergangenen Woche, am späten Montagabend, hatte dieselbe Hecke bereits schon einmal gebrannt. Damals war es der Frau mithilfe eines Passanten noch gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Schon damals war von der Thujahecke nur ein Gerippe geblieben.

Aufgrund des erneuten Brands geht die Polizei in Gersthofen jetzt davon aus, dass Brandstiftung als Ursache des Feuers nicht ausgeschlossen werden kann. Es werden mögliche Zeugen gesucht, die sich bei der Polizei Gersthofen melden können, Telefon 0821/323-1810. (jah)

